O novo xerente do Auditorio de Galicia, Xaquín López, arrinca a súa nova etapa á fronte da institución compostelá co obxectivo de ter unha "maior relación cos públicos" e de mellorar a accesibilidade da cidadanía ás súas actividades.

Presentación do novo xerente do Auditorio de Galicia | Fonte: Europa Press

Así o dixo durante un encontro cos medios de comunicación para dar a coñecer unhas pinceladas dos seus obxectivos á fronte do Auditorio, un acto no que estivo acompañado do alcalde, Martiño Noriega.

Ante os medios, Xaquín López dixo que o seu labor se integrará nun equipo que "xa funcionaba correctamente" e ao que está a someter a súa proposta de "reorganización" para "fixar as liñas estratéxicas" dos próximos anos.

Aínda que non quixo desvelar iniciativas concretas, o novo responsable do Auditorio compostelán apostou por afondar na estratexia de "relación cos públicos" e traballar tendo "presentes" as "necesidades culturais dos cidadáns" para "garantir o acceso á cultura".

Do mesmo xeito, Xaquín López dixo que o Auditorio de Galicia debe "xogar un papel central no ámbito da cultura" como "catalizador das relacións entre axentes culturais" da cidade, tanto de ámbito público como no privado.