Representantes da CIG e CSIF de persoal laboral do Servizo de Extinción de Incendios (Spdcif) da Xunta denuncian o "claro incumprimento" da Xunta respecto da oferta de emprego público (OPE) comprometida para este colectivo.

En rolda de prensa en Santiago, Juan Carlos Rivas, de CSIF, critica que máis do 40% dos 1.800 traballadores dos servizos de extinción son temporais, con traballos "precarios" e "non teñen o posto garantido", mentres non leva a cabo ningunha OPE desde 2003.

Respecto diso, Raúl Vázquez, da CIG, remarca que a Xunta convocou en marzo de 2016 unha oferta pública de emprego que "está en 'stand by", a cal estaba destinada a reducir a temporalidade con 188 prazas para persoal laboral --94 de promoción interna e outras 94 de libre acceso--, á vez que censura que o Goberno galego "está a entorpecer o proceso".

Ademais, estes sindicatos remarcan que en setembro de 2016, antes das eleccións autonómicas, recoñeceuse a categoría de bombeiro forestal e asinouse un acordo coa Xunta polo cal, "como mínimo", un 20% das prazas a convocar nas ofertas públicas de emprego en catro anos ían ser para o servizo de defensa contraincendios como persoal laboral.

"Pero pasadas as eleccións autonómicas de todo o devandito, nada, e agora anúlanse procesos que se anunciaron e están no DOG", recrimina Juan Carlos Rivas.

CIG e CSIF tamén avisan de que "os tribunais europeos foron claros" de que "é unha auténtica fraude" o que ocorre cos contratos temporais da Xunta. Na actualidade hai máis de 1.800 traballadores do Spdcif repartidos entre os que traballan tres meses (436), nove meses (600) e 12 meses (800). Deles, a totalidade dos que traballan tres meses --"en fraude de lei", segundo din-- e parte do resto son temporais.

"ANSIEDADE"

Pola súa banda, Jesús Dorado, da CIG, lamentou a "ansiedade" que provoca nos traballadores a súa situación de "inestabilidade", á vez que apunta que a Xunta fala de "un proceso de funcionarización" do que "non se sabe nada".

De tal forma, CIG e CSIF convocaron unha asemblea informativa a traballadores do Spdcif en Silleda (17,00 horas, en Casa da Cultura) na que se analizarán medidas a tomar como poidan ser mobilizacións.