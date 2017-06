Menores acusados de pertenza a banda criminal por roubaren exames

Así o destacou este xoves o Instituto Armado, que explicou que "é o resultado provisional das investigacións levadas a cabo" pola Guardia Civil para esclarecer as circunstancias e depurar responsabilidades no 'hackeo' masivo das contas de correo electrónicos corporativos de profesores na Estrada.

Cinco alumnos detidos por hackear as contas de profesores na Estrada | Fonte: Europa Press

As investigacións, levadas a cabo polo Equipo de Policía Xudicial da Guardia Civil de Lalín no marco da 'Operación Captador', iniciáronse a mediados do pasado mes de maio cando se denunciou que unha importante cantidade de profesores do Instituto Manuel García Barros "estaban a recibir avisos de accesos ás súas contas corporativas de correo electrónico desde outros equipos informáticos non autorizados", segundo indican as mesmas fontes.

Unha vez descartada a posibilidade de que os contrasinais dos correos afectados puidesen quedar memorizadas nos equipos das aulas, a Guardia Civil procedeu a efectuar unha análise pormenorizada de todos os computadores. Así, puido comprobar que os equipos de 1º e 2º de Bacharelato, 4º de ESO e aulas informáticas "tiñan instalado un software ilegal que se encargaba de rexistrar as pulsacións que se realizaban no teclado, xerando e memorizando un ficheiro de texto con todo o contido", segundo concreta a Benemérita.

Desta forma, "os artífices da idea conseguiron os contrasinais das contas dos correos electrónicos corporativos de, polo menos, 27 profesores do centro", de onde subtraeron "todo tipo de documentación, información e arquivos, fundamentalmente os exames que, a priori, era o obxectivo que perseguían", segundo destaca a Benemérita.

A continuación, pescudáronse os números IP que identifican os equipos a través dos cales se accederon ás contas corporativas dos profesores e aos computadores das aulas virtuais, cuxos usuarios, unha vez identificados, resultaron ser alumnos do centro educativo.

OBXECTIVO

A investigación conclúe que "o obxectivo e a finalidade que perseguían co acceso aos correos dos profesores non era outra que a de conseguir os exames do maior número posible de materias". Para iso constituíron "un grupo perfectamente organizado, xerarquizado e coas misións perfectamente distribuídas", segundo subliña o Instituto Armado.

Con respecto ás distintas responsabilidades que tiñan dentro do grupo e o seu grao de participación, a Guardia Civil procedeu á detención de cinco novos, dous deles menores de idade (17 anos), considerados "os principais responsables da organización e os encargados de recompilar os contrasinais, acceder aos correos e subtraer os exames".

Con distinto nivel de responsabilidade foron identificados e, posteriormente investigadas, 10 persoas, das cales nove son alumnos do instituto, con idades comprendidas entre os 17 e os 18 anos. A décima é unha veciña da Estrada que se dedica a impartir clases particulares de reforzo na mesma localidade.

DISTRIBUCIÓN DE EXAMES

Este segundo grupo de investigados eran os encargados da distribución dos exames a través das redes sociais, fundamentalmente por medio de tres grupos de WhatsApp.

A todos eles, detidos e investigados, o Equipo de Policía Xudicial da Guardia Civil de Lalín, que levou a cabo a investigación, atribúelles a suposta comisión dun delito de pertenza a grupo criminal, revelación de segredos e contra a intimidade e dous delitos de estafa.

Estes últimos debido a que, segundo concreta a Garda Civil, púidose demostrar que realizaron dúas compras a través de Internet por valor duns 400 euros, para o que usaron o número de conta dun cartón bancario que obtiveron no correo dun dos profesores afectados.

As dilixencias instruídas foron entregadas no Xulgado de Instrución Número 2 da Estrada e na Fiscalía de Menores de Pontevedra.