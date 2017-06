O CGPJ prorroga os reforzos para os xulgados do social da Coruña

A Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) aprobou prorrogar os reforzos nos xulgados do social da Coruña, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Desta maneira, mantéñense as dúas comisións de servizo con relevación de funcións por período de seis meses a favor de Patricia López Arranz, titular do Xulgado do Social número 2 de Ferrol, e de Javier López Cotelo, titular do Xulgado de Primeira Instancia número 3 de Ourense.

A medida, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), "fundaméntase na evolución e situación dos xulgados do social coruñeses".

ENTRADA DE ASUNTOS

Así, resalta que "a entrada media de asuntos foi moi elevada en todos os períodos: 145% no 2015, 145% no 2016 e 135% no primeiro trimestre de 2017 respecto ao indicador de 850 casos".

Así mesmo, engade que "a pesar de que a dedicación media dos órganos xudiciais foi moi superior ao módulo establecido en todos os períodos analizados: 164% no 2015, 167% no 2016 e 187% no primeiro trimestre de 2017, a pendencia mantense elevada nestes xulgados, situación que se tivo en conta para acordar a medida".

Das unidades de novas creación concedidas a Galicia para 2016, e que está previsto que entren en funcionamento este ano, unha delas foi destinada a un novo xulgado do social na Coruña.