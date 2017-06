O xuízo contra un empresario pontevedrés por estafar a Toyota seguirá en xullo con novos testemuños

As maxistradas da Sección Cuarta da Audiencia de Pontevedra sinalaron para o próximo 20 de xullo con novos testemuños a continuación do xuízo contra o empresario de Ponteareas Javier A., acusado de estafar a Toyota ao enviarlle colectores cheos de area en lugar de po catalítico.

Na segunda sesión do xuízo, que se desenvolveu este xoves, a acusación, o avogado da defensa e a Fiscalía dedicáronse a analizar os procesos de traslado dos colectores co material desde Galicia ata Xapón.

Segundo explicaron os peritos, os colectores eran inspeccionados antes da súa partida, para o que se pesaban, comprobaban a inexistencia de fisuras e analizaban unha mostra aleatoria para verificar a súa calidade. Para iso introducíase unha barra de metal por un orificio na parte superior do colector e extraíase a mostra que logo era sometida a unha proba final de raios X.

Unha enxeñeira industrial encargada de realizar informes periciais sobre o transporte explicou á sala que é posible realizar manipulación do corte da parte superior dun colector no que se trasladaba o po catalítico.

Devandito procedemento consistiría en introducir unha fina capa de po catalítico no colector, colocar debaixo unha lámina de plástico flexible e encher o recipiente con la e area común entre a devandita lámina e o fondo.

CAMBIO DO CONTIDO

Pola súa banda, un comisario oficial da Policía Mercante manifestou que, segundo os informes recibidos de Xapón, o cambio do contido só puido producirse ao cargar os colectores en Mondariz.

Respecto diso, apuntou que non sería posible levar a cabo unha manipulación en alto mar durante o traslado porque levaría un proceso dificultoso de cambio de precintos nun transporte no que a carga vai como "grupaxe" almacenada indistintamente con outros colectores.

A defensa tentou pór en cuestión este testemuño ao sinalar que os seus informes foran realizados por encargo da aseguradora que traballa para a empresa que se encargaba de xestionar a mercadoría durante o traxecto.

O cargamento partía da nave de Mondariz e a empresa Prodigal Boiro S.L. transportaba a mercadoría ao porto de Barcelona, onde era embarcada cara a Singapura e, desde alí, se transbordaban os colectores a outro barco ata o porto de Tokio, para seguir ao seu destino final na cidade de Kawasaki.

INDEMNIZACIÓNS

Tamén declarou o encargado de coordinación da empresa que organizaba os medios de transporte do produto, quen confirmou que a aseguradora sería a encargada de abonar as indemnizacións no caso de que se rexistrase algún problema durante a viaxe.

Ademais, sinalou que non tivera constancia de problemas de vixilancia ou de seguridade durante o traslado dos colectores e afirmóo que os precintos estaban intactos á súa chegada a Xapón.