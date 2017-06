O xulgado ordena ao Concello de Burela (Lugo) que salde a súa débeda de máis de 162.000 euros coa empresa de limpeza

O xulgado de primeira instancia número dous de Lugo require ao Concello de Burela que abone a Celta Prix, a empresa que se facía cargo da limpeza municipal e actualmente atópase en concurso, os máis de 162.000 euros que lle debe.

Nunha providencia datada en maio, confirmada por un auto este mesmo mes aos que tivo acceso Europa Press, a xuíza advirte ao Concello de Burela que "está a causar un importante prexuízo ao concurso e á súa viabilidade".

"Unha administración non pode reter os pagos correspondentes ao traballo efectivamente prestado", sinala a maxistrada no seu escrito, quen subliña que serán "responsables dos danos" causados "as persoas que ostentan os cargos executivos" do municipio.

Todo iso, tras lembrar que o concello "xa foi requirido en anteriores ocasións" para efectuar este pago, algo que non fixo, e tras advertir que un proceso de liquidación concursal "non pode atrasarse indefinidamente".