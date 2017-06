Renfe lanza este domingo a terceira quenda de 25.000 billetes de AVE a 25 euros

Renfe pon este domingo, 25 de xuño, á venda a terceira quenda de 25.000 billetes de trens de Alta Velocidade (AVE) a 25 euros, ante a que a compañía ferroviaria implementou medidas adicionais para evitar que a ampla demanda que rexistran estas promocións colapse a súa páxina de Internet.

As dúas vendas anteriores desta iniciativa comercial, que se enmarca na conmemoración do 25 aniversario do AVE, rexistraron unha ampla demanda, que se prevé mantéñase na actual, dado que se pon á venda billetes para viaxar durante a campaña de verán, do 3 de xullo ao 10 de setembro.

Ante a demanda esperada e co obxectivo de evitar os problemas técnicos xurdidos noutras ocasións, Renfe puxo en marcha medidas adicionais ás xa implementadas nas anteriores vendas.

En concreto, a operadora deseñou un protocolo de setenta medidas internas para mellorar o rendemento do seu sistema de venda, reforzou todas as canles de información e atención ao cliente e excluíu das vendas a App 'Renfe Ticket', tal como o diario 'El País' adianta na súa edición deste venres.

En canto ás medidas adoptadas, a operadora duplicou o ancho de banda de Internet, "para que a navegación sexa máis áxil e fluída", duplicou o número de servidores, bloqueáronse IPs intrusivas (robots), "que retardaban a compra a outros usuarios", e melloráronse os sistemas de procura, segundo detalla Renfe na súa páxina web.

"PROBAS DE TENSIÓNS".

Renfe tamén realizou "probas de tensións e de carga da páxina", optimizou o sistema para ampliar o nivel de concorrencia admitido, para evitar unha saturación dos sistemas, e reforzouse a atención telefónica.

Ademais, a compañía manterá un dispositivo de atención aos clientes sobre esta promoción a través das redes sociais.

Con todas estas medidas, a compañía ferroviaria pretende evitar os colapsos que sufriu a súa web en anteriores promocións, nas que chegou a recibir máis de 25.000 visitas por minuto e ata tres millóns de visitas en dúas horas.

Esta "avalancha" de visitas e peticións de compra rexistradas no marco desta campaña de billetes de AVE a 25 euros levou ao ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a comparar o interese da iniciativa co que suscita a posta á venda de entradas para un concerto de Bruce Sprinsteen.

A oferta forma parte dos actos conmemorativos dos 25 anos da posta en marcha do AVE en España. Trátase de vender 250.000 billetes para todos os seus trens das liñas AVE a 25 euros ao longo do ano, mediante a comercialización de paquetes de 25.000 prazas o día 25 de cada mes, aínda que nun mes, aínda por determinar, lanzaranse 50.000. No entanto, na segunda quenda, ante a demanda rexistrada, Renfe ampliou a oferta e chegou a vender 32.000 billetes.