Unha muller ferida leve nun accidente de tráfico en Mos (Pontevedra)

Unha muller resultou ferida leve tras saírse da vía co seu vehículo mentres circulaba pola autovía A-55 ao seu paso por Mos (Pontevedra).

Segundo informou o CAE-112 Galicia, o accidente tivo lugar pouco despois das 7,30 horas á altura de Torroso, cando o vehículo no que viaxaba a vítima se saiu da vía e chocou coa mediana. Posteriormente, chocou contra outro turismo.

Ata a zona foron mobilizados efectivos dos Bombeiros de Baixo Miño, Protección Civil de Mos e mantemento de estradas. A muller foi atendida por persoal sanitario no lugar do accidente, aínda que non foi necesario o seu traslado.