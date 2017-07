As XXX Noites Teatrais de Vilamarín (Ourense) amplían unha xornada e apostan polo teatro feito en Galicia

A XXX edición das 'Noites teatrais' de Vilamarín (Ourense) ampliarán as representacións nunha xornada máis, ata cinco, e apostarán polo teatro feito en Galicia. Así o confirmou o alcalde da localidade, Amador Vázquez, durante a presentación deste festival, que terá lugar entre o 10 e o 14 de xullo e que, entre outros, contará coa participación da compañía Contraproduccións, recente gañadora de cinco premios María Casares.

A Deputación de Ourense acolleu este martes a presentación oficial do programa dun certame que "non só é un referente en Galicia", senón que esperta o interese de numerosas compañías nacionais, tal e como relatou o propio edil de Vilamarín.

Vázquez explicou que este ano o Concello recibiu chamadas de varias compañías nacionais que estaban interesadas en participar nesta cita teatral, pero que "para tratar de potenciar a cultura galega" apostouse por espectáculos desta comunidade autónoma.

Outra das novidades do certame nesta edición é que se pasa de catro a cinco noites con representacións, ás 22,30 horas, no Auditorio Municipal.

O responsable de Cultura do Concello de Vilamarín, Marcos Vázquez, explicou que este ano as obras pretenden pór luz sobre "os pensamentos e as inquietudes das persoas", pero tamén apostan por "a comedia e a risa" como "o mellor vehículo para chegar a distintas sensibilidades sen ferir a ninguén".

CALENDARIO DE ACTUACIÓNS

O encargado de abrir o pano será o Grupo de Teatro de Vilamarín, que representará a obra 'Pexego en almíbar', unha obra de 1953 "chea de humor e de comedia", cuxo contido é "de bastante actualidade", segundo o responsable de Cultura.

Desde a organización insistiuse en "o orgullo" que supón a estrea dunha compañía composta por veciños de Vilamarín (licenciados, enfermeiros ou agricultores) que se achegaron á escena a través das 'Noites Teatrais' e que, nesta ocasión, contaron coa produción e asesoramento de técnicos de Sarabela Teatro.

O 11 de xullo, a aula de Teatro Universitario de Ourense representará 'A última cornixa do mundo', un espectáculo que Marcos Vázquez definiu como "a obra máis poética e sensible de toda a semana".

O mércores 12 de xullo a compañía Teatro do Morcego de Narón (A Coruña) representará 'Os vellos non deben de namorarse', de Castelao; e o xoves 13 de xullo será a quenda de Malasombra Produccións da Estrada (Pontevedra), que representarán a obra 'O caso é ter saúde'.

O peche das 'Noites Teatrais' correrá a cargo da compañía Contraproduccións, que representará 'O tolleito de Irishmaan', unha obra que foi recentemente galardoada con cinco premios María Casares, entre eles os de mellor actor principal e mellores actores secundarios, segundo Marcos Vázquez.

As xornadas teatrais, organizadas polo Concello de Vilamarín, contan coa colaboración da Xunta de Galicia e da Deputación de Ourense.

O vicepresidente da Deputación , Rosendo Fernández, reiterou o respaldo da Deputación a "este tipo de iniciativas que aglutinan tempo libre, cultura e convivencia social" e lembrou que as 'Noites Teatrais' convertéronse nun dos certames de artes escénicas máis importantes de Galicia".