O avogado da nai de Diana Quer afirma que non se iniciou a análise do contido do móbil

O avogado de Diana López Pinel, a nai de Diana Quer, asegurou este martes que aínda non se iniciou a análise do contido do móbil da moza despois de que se logrou desbloquear.

Alerta da desaparición de Diana María Quer López-Pinel | Fonte: Europa Press

"A análise será laborioso e os resultados tardarán", destacou o letrado Pedro Víctor de Bernardo a Europa Press. Grazas á axuda dunha empresa israelí, a Unidade Central Operativa (UCO) da Guardia Civil conseguiu desbloquear e acceder ao contido do teléfono móbil iPhone 6 da nova desaparecida o pasado 22 de agosto.

A nai de Diana Quer afirmou o pasado xoves que os axentes da Guardia Civil comunicáronlle que fixeran un envorcado da memoria do teléfono achado o 27 de outubro por un mariscador nunha ría nas inmediacións do peirao de Taragoña, na localidade coruñesa de Rianxo.

Previamente, o día 3 de xullo, os investigadores explicaran a Diana López Pinel que o celular se sometería en Múnic (Alemaña) a un intento de desbloqueo cun software da empresa israelí Cellebrite, a mesma compañía que conseguiu acceder ao teléfono iPhone do terrorista do masacre terrorista de San Bernardino (California), ante a negativa de colaboración de Apple.