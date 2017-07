O BNG lanza 'Estamos todas canda ti', o tema musical que "festexa" o dereito a un futuro "diferente" para Galicia, unha nova forma de convocar a tradicional manifestación do 25 de xullo simbolizando ao tempo "o apoio do partido aos artistas e creadoras galegas".

Diso deu conta a formación nacionalista nun comunicado no que explicou que, "a partir deste ano", pretende "convidar" a un artista ou banda galega diferente para "crear a canción do 25 de xullo".

Nesta primeira edición, foron os artistas Caxade e Xosé Luís Rivas 'Mini', este último deputado da formación, os encargados de compor o tema 'Estamos todas canda ti'.

UNHA GRAN MOBILIZACIÓN "SOCIAL, ABERTA E PLURAL"

Con esta convocatoria, o Bloque busca facer do Día de Galicia "unha gran mobilización social, aberta e plural" contra a "discriminación que soporta a comunidade por parte do Estado"; ao seu parecer, motivada pola "falta de actividade cómplice" do Goberno galego.

Así, queren promover unha manifestación na que "galegos e galegas reivindiquen a necesidade de cambiar o rumbo do país e abrir un tempo novo".