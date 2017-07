A SGHN cualifica de “nefasta” a avaliación de impacto ambiental do Parque Eólico Mouriños

"Lamentablemente, o proxecto de P.E. Mouriños continúa coa 'tradición' da mala, ou nefasta, avaliación de impacto ambiental dos parques eólicos en Galicia". Así de contundente se expresa a Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) sobre o proxecto que afecta os concellos de Cabana de Bergantiños e Zas, e que está en fase de alegacións.

Zona afectada pola localización dun dos aeroxeneradores que se prendende instalar no parque eólico Mouriños | Fonte: Salvemos Cabana.

A SGHN considera que a empresa Parque Eólico Mouriños S.L., filial de Gas Natural Fenosa, "avaliou de xeito moi incorrecto o impacto do parque eólico sobre a paisaxe" ao "considerar nas análises de cuncas visuais unha altura media do aeroxeneradores de só 84 m (a altura ata o buxe) e non a altura total real dos aeroxeneradores (151 m na posición máis alta das pas dos rotores)", e ao "non avaliar o impacto paisaxístico do parque eólico dende un dos miradores naturais máis coñecidos e apreciados da contorna: o situado no cumio do Monte Branco".

Esta asociación científica considera que tamén se "avaliou de xeito claramente deficiente a fauna de aves e quirópteros, e por tanto o impacto potencial do parque eólico sobre eles, pois os traballos de campo se realizaron só nun mes (setembro de 2016) e non ao longo dun periodo anual completo".

Ademais, a SGHN salienta que a empresa "pretende facer pensar que a mortalidade de vertebrados voadores por colisión contra os aeroxeneradores será moi baixa pero, en base as estimacións de Atienza et al. (2011) de que entre aves e morcegos en España morren de 153 a 551 individuos/Mw/ano, a mortalidade de vertebrados voadores ocasionada polas instalacións eólicas proxectadas (con 9,61 Mw) estaría entre 1470 e 5295 individuos anualmente".

ALEGACIÓNS

Por todo isto, a SGHN vén de presentar ante a Consellería de Economía, Emprego e Industria e a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, alegacións a este proxecto eólico que subscriben as denuncias feitas previamente pola Plataforma Salvemos Cabana, que denunciou que o parque eólico ameaza unha das últimas serras virxes da Costa da Morte e unha ave en perigo de extinción en Galicia, a escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus).

Comparativa da altura dos aeroxeneradores do parque eólico Mouriños coa Torre de Hércules | Fonte: Salvemos Cabana.

En primeiro lugar, a SGHN solicita que o Estudo de Impacto Ambiental avalíe "con detalle e rigor" as posibles afeccións do proxecto sobre os hábitats de interese comunitario e de conservación prioritaria na UE (DC 92/43/CEE); a paisaxe dende os miradores naturais máis coñecidos e apreciados da contorna, nomeadamente o situado no cumio do Monte Branco e tendo en conta a altura total real dos aeroxeneradores (151 m); todas as especies incluidas no anexo I da Directiva Aves, na Directiva 92/43/CEE, no Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011) e no Catálogo Galego de Especies Ameazadas (Decreto 88/2007), e a mortalidade de vertebrados terrestres nos viais de acceso (atropelo e atrapamento en gabias, taxeas, pasos canadienses, etc.) e dos vertebrados voadores contra os aeroxeneradores e os tendidos eléctricos.

A SGHN tamén solicita que se lle esixa ao promotor do proxecto o cumprimento das recomendacións de SEO/BirdLife e da Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Murciélagos para reducir o impacto do parque eólico sobre as poboacións de aves e de quirópteros.

Por último tamen se pide que se lle obrigue ao promotor do proxecto a implementación dun Programa de Vixilancia Ambiental rigoroso que require prospeccións quincenais en inverno, semanais en primaveira e outono, e cada dous días en verán.