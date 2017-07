Representantes da Marea Branca de Galicia entregaron este mércores no Parlamento galego o documento consensuado a nivel estatal con 38 propostas para "revertir a privatización da sanidade" e pediron aos grupos políticos que o analicen e o debatan.

La Marea Blanca presenta sus propuestas en el Parlamento gallego | Fonte: Europa Press

Así o indicou, en declaracións aos medios, o portavoz da Marea Branca galega, José Miguel Rodríguez, quen recordou que o texto foi "consensuado coa coordinadora estatal" de Mareas Brancas e inclúe 38 puntos que "pretenden revertir o proceso privatizador ao que se está sometendo á sanidade pública, xa non só en Galicia, senón no resto do Estado".

"Nas reunións constatamos que o proceso é exactamente o mesmo, aínda que unhas comunidades van máis adiantadas que outras", precisou Rodríguez, e subliñou que o que pretende este documento é "tratar de deter este proceso".

Tras presentalo no Congreso dos Deputados, as Mareas Brancas trasladaron este mércores o texto aos Parlamentos autonómicos, entre eles o galego, co obxectivo de que todos os grupos poidan "estudalo" e "debatelo".

"Queremos que os grupos se posicionen sobre si están dispostos a defender unha sanidade 100 por cen pública, universal e de calidade, porque é a única que pode garantir un servizo adecuado", dixo José Miguel Rodríguez, que recordou como en Cataluña "unha multinacional vendeu prótesis defectuosas" a pacientes. "Iso é o que ocorre na sanidade privada, que non somos cidadáns con dereitos, somos clientes", resolveu.

A Marea Branca galega pediu a todos os grupos que "estuden" esta proposta, a debatan e lles transmitan a súa opinión respecto diso", así como que cada institución --Parlamentos autonómicos ou Congreso-- aprobe "as iniciativas que crea convenientes" neste sentido.

Carolina Iñarrea, da Agrupación de Profesionais da Saúde de Galicia (Prosagal), asegurou que a cidadanía está "a tempo de parar" o "proceso de privatización". Ademais, no que cualificou como un "momento cume", Iñarrea considerou "importante" que "os grupos paralmentarios poñan a voz do usuario e freen" esta situación.