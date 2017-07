As Cortes de Castela e León e o Concello de Valladolid gardan un minuto de silencio polas vítimas

Responsables das Cortes de Castela e León concentráronse este luns na porta do Parlamento e gardaron un minuto de silencio en memoria das vítimas do accidente do Alvia ocorrido no barrio compostelán de Angrois fai agora catro anos.

Valladolid. Concentración en Córtelas vítimas Alvia | Fonte: Europa Press

Membros de todos os grupos parlamentarios acompañaron ás vítimas neste acto que se pechou cun aplauso e tras o que o vicepresidente das Cortes, Ramiro Ruiz Medrano, insistiu en apoiar aos afectados por este sinistro ocorrido en 2013 para que "permaneza no recordo".

O de Castela e León foi o primeiro Parlamento de España que aprobou a solicitude ás Cortes xerais dunha comisión de investigación sobre o accidente no que faleceron 11 persoas de Castela e León, iniciativa que saíu adiante cos votos favorables do PSOE, Podemos, Cidadáns e Mixto e a abstención do PP. No caso do Parlamento rexional a proposta partiu de Podemos a instancias da plataforma de vítimas deste accidente.

No acto de recordo celebrado este luns nas Cortes estivo presente Elena San José, que o día do accidente viaxaba no último vagón do Alvia. Ademais de problemas cervicais, durante o primeiro mes afrontou danos psicolóxicos e necesitou tratamento durante tres anos.

San José insistiu en que o obxectivo da plataforma é impulsar unha comisión independente que analice o accidente para "depurar responsabilidades", tras o que esixiu melloras na seguridade dos trens.

VALLADOLID

Pola súa banda, o pleno extraordinario do Concello de Valladolid celebrado este luns comezou tamén cun minuto de silencio en recordo ás vítimas.

O minuto de silencio gardouse a petición de varios grupos municipais, como lembrou o alcalde, Óscar Ponte, quen tivo palabras de recordo para as vítimas, especialmente as valisoletanas, tanto mortais como sobreviventes que sufriron feridas a consecuencia do descarrilamento do tren en 2013.