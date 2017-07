Unha explosión nunha vivenda mobiliza aos efectivos de emerxencias de Vigo

Unha explosión producida na tarde deste luns nunha vivenda de Vigo mobilizou aos efectivos de emerxencias da cidade, que traballan no lugar, no que tamén se produciu un incendio e onde non se descarta que haxa persoas no interior.

Segundo informaron a Europa Press fontes do 112 Galicia, sobre as 14,45 horas deste luns un particular avisou de que nunha vivenda situada no número 31 da rúa Sajurjo Badía produciuse un estourido, que xerou un incendio e rebentou unha xanela.

Ante todo iso, o CAE informou do ocorrido aos Bombeiros de Vigo; a Protección Civil; a Urxencias Sanitarias de Galicia-061; e á Policía Local, que indicou que no interior da vivenda pode haber unha muller de mobilidade reducida.