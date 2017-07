As tres persoas que, ata agora, mostraron a súa disposición para ser candidatas nas primarias do PSdeG --o seu portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga; o deputado Juan Díaz Villoslada e o militante Gonzalo Caballero-- coincidiron este 25 de xullo no acto central do partido polo Día de Galicia, en Rianxo (A Coruña).

Gonzalo Caballero E Díaz Villoslada | Fonte: Europa Press

Nesta localidade, e preguntada polos xornalistas, a presidenta da xestora dos socialistas galegos, Pilar Cancela, subliñou a "total neutralidade e total imparcialidade" deste órgano no desenvolvemento das eleccións internas, que serán despois do verán.

Leiceaga, Villoslada e Caballero saudáronse antes do inicio do acto e ata se fotografaron xuntos ao termo, a instancias dalgúns simpatizantes.

Tamén compartiron algunhas palabras entre eles e con outros compañeiros do partido que tamén se desprazaron ata Rianxo, como deputados e cargos orgánicos.

"FELICITACIÓNS"

Cancela estivo acompañada na quenda de intervencións pola vicesecretaria xeral do PSOE, Adriana Lastra, quen comezou o seu discurso trasladando as "felicitacións" de Pedro Sánchez pola festividade, ao que engadiu: "Moitas grazas por todo aos compañeiros de Galicia".

E é que durante as primarias que afrontou o partido no ámbito estatal, Sánchez tivo un gran tirón nos actos que organizou na Comunidade galega, onde a propia Cancela sempre foi partidaria dos seus postulados.

"PODEN VIR MÁIS"

Cuestionada pola presenza de Leiceaga, Villoslada e Caballero esta xornada, a presidenta da xestora galega bromeou con que son "algúns" dos que poden chegar a ser candidatos, pero afirmou que "aínda poden vir máis".

En canto a se mantén algunha preferencia, respondeu que "en absoluto" e chamou a atención sobre que "esta xestora, non sei se por sorte ou por desgraza, pero xa ten ás súas costas unas cantas experiencias de xestión de primarias".

"Creo que nunca ninguén puxo en cuestión a neutralidade e a capacidade de desenvolver eses procesos con total neutralidade e total imparcialidade, que é o noso papel", aseverou, antes de rexeitar "engadir nin unha soa coma máis".

"TRABALLAR UNIDOS"

Previamente, na súa quenda de palabra ante os asistentes, Cancela avogou por un socialismo galego "unido" para facer realidade "máis pronto que tarde" as medidas que pretende impulsar o PSdeG para Galicia.

Así, incidiu en que o PSdeG está "comprometido a traballar unido" e chamou a "deixar ao carón posicións individuais" en favor do proxecto colectivo.

Nesta liña, tamén apostou por "colaborar coas forzas sociais do cambio" e por achegarse a colectivos "para que volvan confiar no PSdeG como vía útil" e "alternativa" do Partido Popular.