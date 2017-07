Chega aos xulgados o cargo de Adif investigado

O cargo de Adif Andrés Cortabitarte, investigado polo accidente do tren Alvia ocorrido en Angrois fai catro anos, que deixou 80 mortos e 144 feridos, chegou aos xulgados composteláns sobre as 10,15 horas, case con tres horas de antelación do momento no que lle citou o xuíz, ás 13,00 horas.

O Cargo De Adif Andrés Cortabitarte No Xulgado. | Fonte: Europa Press

No interior dos xulgados de Fontiñas atópase xa declarando o primeiro dos dous peritos aos que o instrutor pediu que ratifiquen os seus informes sobre a análise de risco na liña Ourense-Santiago, onde se produciu o sinistro.

Precisamente unha análise de risco "deficiente", a xuízo da Audiencia Provincial da Coruña e tamén do instrutor, é o que mantén en calidade de investigado a Cortabitarte, que no seu día era director de seguridade na circulación de Adif e agora ocupa a subdirección de xestión loxística de aprovisionamento.

O pasado 4 de abril, Cortabitarte acolleuse ao seu dereito a non declarar, polo que este xoves os avogados das distintas partes personadas chaman a atención sobre a incógnita de se agora decidirá falar ou continuará sen pronunciarse.

De feito, este cargo de Adif xa estivo imputado outras dúas veces polo primeiro instrutor, pero a Audiencia Provincial da Coruña deu marcha atrás, cousa que non fixo despois de que o segundo maxistrado atribuíselle 80 supostos delitos de homicidio e 144 de lesións,

O pasado luns, 24 de xullo, as vítimas conmemoraron o cuarto aniversario da traxedia reclamando, como cada ano, "verdade, xustiza e reparación", coa vista sempre posta na depuración de responsabilidades, tanto políticas como técnicas e penais.