O cargo de Adif investigado di que descoñecía o cambio de proxecto e desvía responsabilidade a Renfe e Ineco

O cargo de Adif investigado polo accidente do tren Alvia ocorrido fai catro anos en Angrois, onde morreron 80 persoas e 144 resultaron feridas, asegurou que descoñecía o cambio de proxecto na liña Ourense-Santiago, que supuxo eliminar o sistema de control continuo da velocidade (o 'ERTMS') dos últimos quilómetros do traxecto, incluída a curva na que se produciu o sinistro.

Ademais, segundo fontes consultadas por Europa Press, tratou de desviar responsabilidades sinalando a Renfe --en concreto ao responsable de seguridade da operadora ferroviaria-- e a Ineco -a empresa de consultoría da que Renfe e Adif repártense máis da metade do accionariado--.

Nesta ocasión, na súa comparecencia este xoves ante o instrutor da causa, Andrés Cortabitarte, director de seguridade na circulación de Adif de 2006 a 2013, si optou por falar, aínda que adiantou xa desde o principio que o faría só en resposta ás preguntas do xuíz, Andrés Lago; o novo fiscal, Mario Piñeiro, e o seu avogado.

De feito, Cortabitarte, que estaba citado para as 13,00 horas, chegou aos xulgados composteláns sobre as 10,15 horas, e a súa declaración non empezou ata as 15,30 horas, debido ao atraso acumulado nas intervencións previas dos peritos Juan Carlos Carballeira (de 9,30 a 12,15 horas) e César Mariñas (de 12,15 a 15,30 horas).

ATA MARZO DE 2011

O primeiro en interrogar ao cargo de Adif foi o propio maxistrado, que lle atribúe 80 supostos delitos de homicidio e 144 de lesións por imprudencia profesional grave, co respaldo da Audiencia Provincial da Coruña, que rexeitou o recurso de Cortabitarte e do administrador de infraestruturas ferroviarias.

Respecto diso do cambio de proxecto, inscrito nun contexto de anos de debate sobre a data de chegada do AVE á comunidade galega, o cargo investigado asegurou descoñecelo, e indicou, segundo as fontes consultadas, que se decatou "a posteriori", posto que naquel momento ninguén lle dixo nada.

Neste sentido, aseverou que, aínda que o proxecto comezou a configurarse en 2001, el, á fronte do departamento de seguridade, non entrou en xogo na súa validación, segundo a súa versión, ata marzo de 2011.

Orixinalmente, o proxecto contemplaba o 'ERTMS' para toda a vía, pero finalmente non foi así, e a liña que se inaugurou sendo el o máximo responsable da seguridade nas vías, nese ano 2011, non dispuña deste método nos quilómetros anteriores á estación santiaguesa, incluída a curva da Grandeira, que facía necesario reducir a velocidade duns 200 a uns 80 quilómetros por hora.

O pasado 4 de abril, Andrés Cortabitarte acolleuse ao seu dereito a non declarar, tendo en conta que a Audiencia aínda non resolvera sobre o seu recurso.

Previamente xa estivo imputado outras dúas ocasións polo primeiro instrutor do caso, pero os maxistrados deron marcha atrás a esta decisión, e apuntaron á análise de risco como principal vía pola que seguir a investigación.

Agora, de feito, Cortabitarte está investigado pola súa relación cos feitos debido a que hai "indicios dunha actuación deficiente, por incompleta e parcial, na avaliación de riscos".

O FISCAL, "MOI BEN"

Pasada ao redor dunha hora, tomou a palabra o fiscal xefe da área de Santiago, Mario Piñeiro, que coordina a un grupo de fiscais que se encargan da causa desde que abandonou a cidade o anterior representante do Ministerio Público, Antonio Roma, o pasado maio.

Piñeiro, que para varios dos avogados presentes na sala estivo "moi ben" na que é a súa primeira participación nun trámite presencial na causa desde que deu a substitución a Roma, trasladou cuestións a Cortabitarte sobre a análise de risco da liña e o funcionamento do 'ERTMS', entre outros aspectos.

"A NORMATIVA NON O ESIXÍA"

Xa ao redor das 17,00 horas tocou a quenda das preguntas ao seu letrado, que foi máis breve do que esperaban as partes.

Cortabitarte tratou de ilustrar as súas respostas con exemplos doutros casos, e asegurou que a normativa non esixía a realización dunha análise de risco, e tampouco un concreto para avaliar o posible fallo humano (como pasou co descoido do maquinista).

Ademais, en concreto sobre o perigo da curva, argumentou que o traxecto se concibe habitualmente como unha liña recta.

Por outra banda, Cortabitarte, cunha actitude "soberbia" e de "prepotencia" segundo a calificaron algunhas das fontes consultadas, alegou que el no momento do sinistro xa non era director de seguridade na circulación --deixou de selo pouco antes do 24 de xullo de 2013--, de modo que sinalou ao seu sucesor no cargo.