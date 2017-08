A Comisión de Recuperación da Memoria Histórica da Coruña pide a ilegalización da Fundación Franco

A Comisión de Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMH) pediu ao Goberno central a "ilegalización" da Fundación Francisco Franco para "frear" o que considera unha "continua e impune apoloxía do franquismo".

Pazo de Meiras | Fonte: Europa Press

A CRMH solicita "normalidade democrática na liña do que fixo a Deputación da Coruña" anunciando, este martes, que "valoraría a posibilidade de denunciar á Fundación pola apoloxía do franquismo", e instando á Xunta de Galicia a que realice "unha comunicación nesa mesma liña".

"Nós suxerimos, a quen corresponda, á Fiscalía ou aos xuíces, que corrixan esta anormalidade e revisen as actividades desta fundación e que atendan ás súas manifestacións, que nos parecen moi próximas ao tipificado como delito de odio", engade a CRMH.

A Comisión reclama ao Goberno central que "interveña", ilegalizando a Fundación, en base á Lei de Fundacións ou aos delitos de odio tipificados no Código Penal. Mesmo remarca que, aínda que "non haxa leis que permitan actuar contra quen fai apoloxía do terror, utiliza o negacionismo para fomentar valores e prácticas antidemocráticas e despreza a memoria das vítimas do franquismo", asúmase "como urxente esta tarefa de dotar a un Estado democrático dunhas normas que protexan o seu carácter".