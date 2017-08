Ventonoso expón os riscos do contrato do proxecto eólico de Gas Natural Fenosa na Costa da Morte

O proxecto do Parque Eólico Mouriños continúa en fase de alegacións. Mentres, Unións Agrarias e a súa filial Ventonoso están a informar aos veciños dos concellos afectados por esta instalación —Zas e Cabana de Bergantiños— dos detalles do proxecto de Gas Natural Fenosa e, máis concretamente, do contrato que a empresa propón aos 234 propietarios dos terreos onde se pretende instalar o parque eólico. O aviso é claro: o acordo legal entre o arrendador e o arrendatario deixa en situación de desvantaxe aos propietarios e outorga a Gas Natural Fenosa practicamente plenas facultades sobre o terreo.

Comparativa da altura dos aeroxeneradores do parque eólico Mouriños coa Torre de Hércules | Fonte: Salvemos Cabana.

No acto, celebrado esta semana na Parroquia de Borneiro (Cabana), participaron o presidente de Ventonoso, José Antonio Diéguez, o coordinador da área de desenvolvemento rural do sindicato, Jacobo Feijóo, e o responsable da entidade na comarca de Bergantiños, Ramón Saleta. Alí detallaron as condicións que impón o contrato que ofrece Gas Natural Fenosa aos propietarios dos terreos, a formulación do proxecto eólico, a situación lexislativa e os efectos deste tipo de instalacións industriais, que, segundo Ventonoso, non benefician aos afectados por este tipo de proxectos.

CHAN RÚSTICO REVALORIZADO EN CHAN INDUSTRIAL

Durante a sesión, advertiuse aos propietarios de que a implantación do parque eólico leva un notable cambio na cualificación e valoración dos terreos, que pasan de ser chan rústico a chan industrial, multiplicando o seu valor.

"Os terreos onde se vai instalar este parque até o de agora foron terreos rústicos, pero no momento que se instala o eólico ese terreo pasa a ser terreo industrial". Que significa isto? "Que como terreo rústico tiña un prezo por metro cadrado, pero como terreo industrial ten outro prezo, multiplicando por cinco, dez, quince, vinte... o valor do metro cadrado". É dicir, "eses terreos, no momento no que colocan o eólico revalorízanse dunha maneira asombrosa", expuxeron os organizadores do encontro, quen alertaron aos propietarios: "Vanvos tentar dar gato por lebre, vanvos dicir que é un terreo improdutivo, que só ten pedras, que é rústico, que non vale para nada... Para quedarse con todo. Por que a eles si que lles serve de moito, porque fan moitois cartos con ese terreo. Por que? Porque xa se converteu nun terreo industrial".

O presidente de Ventonoso, José Antonio Diéguez Otero, expón os detalles do polémico proxecto Parque Eólico Mouriños.

OBRIGAS FISCAIS DOS PROPIETARIOS

Unha segunda cuestión destacada e a ter en conta é que os propietarios van ser arrendadores dos seus terreos e, polo tanto, terán que cumprir coas correspondentes obrigas impositivas e fiscais.

Desde Ventonoso e Unións Agrarias avisaron aos propietarios das leiras que nos arrendamentos por parte das compañías eléctricas, habitualmente realizados con contratos a 30 anos prorrogables —como é o caso do que se propón para o Parque Eólico Mouriños—, son os propietarios os que teñen que facerse cargo da facturación, o que orixina unha serie de gastos para os arrendadores.

Máis detalladamente, no contrato de Gas Natural Fenosa de arrendamento de terreos para a instalación de parques eólicos, son os propietarios dos terreos, os arrendadores, os que "teñen que facer facturas, darse de alta en Facenda, facer a liquidación do IVE cada tres meses e a retención polo aluguer do terreo". É dicir, un gasto "inmenso" para os propietarios, avisou José Antonio Diéguez aos veciños da comarca. Polo tanto, os propietarios seguen sendo os donos da finca, con todas as cargas e obrigas fiscais e impositivas, pero o dereito de uso teno Fenosa.

Por que se fan estes contratos? Ventonoso xustifícao nos chamados bonos verdes: "Até non hai moito, os parques eólicos financiábanse en parte por bancos cun 80 por cento e o 20 restante era do promotor. Pero os bancos xa non arriscan tanto e dan o 60 por cento. Mais agora están os bonos verdes", títulos de crédito emitidos por institucións públicas ou privadas calificadas para manexalos.

Estes bonos son activos líquidos e de ingreso fixo que buscan realizar proxectos verdes, sustentables, e obter financiamento por parte de inversores interesados, para ao final retornar o rendemiento do investimento. O que contempla Gas Natural Fenosa, segundo Ventonoso, é "avalar eses bonos verdes cos dereitos de superficie" que adquiriría co arrendamento dos terreos onde pretende instalar o Parque Eólico Mouriños.

FENOSA DECIDE CANDO MARCHA

O contrato que se lle ofrece aos propietarios do chan tamén contempla un período inicial de vixencia de 30 anos. Transcorrido este tempo, e sempre e cando as autorizacións e permisos do parque sigan en vigor, o contrato prorrogarase de forma automática por períodos de cinco anos até a finalización da vida útil do parque, pero "a vontade de Fenosa, non do propietario do terreo", avisan dende Ventonoso. É dicir: "Marchan cando lles peta", sentenciou Diéguez.

Diéguez lembrou ademais que o arrendamento proposto por Gas Natural Fenosa inclúe a propiedade dos dereitos de superficie dos terreos completos. Isto quere dicir que ao asinar o contrato de arrendamento se lle estará dando dereito a Gas Natural Fenosa a explotar a finca completa, non só unha parte desta, incluído o subsolo.

BENEFICIOS PARA A COMPAÑÍA

Segundo o prezo do megawatt e as horas de vento, a asociación Salvemos Cabana calculou que "cada muíño poder dar unha rendibilidade neta de entre medio millón de euros (nun ano de pouco vento e sendo conservadores) e un millón e medio de euros (un ano de moitísimo vento e con todo a favor)".

Así, "para un proxecto eólico como o de Mouriños, que ten un investimento de dez millóns de euros, se multiplicamos no máximo posible os catro xigantescos aeroxeneradores, o resultado sería entre os 2 e os 6 millóns de euros netos por ano", estima Salvemos Cabana, que presentará alegacións a este proxecto.

Tendo en conta estas cifras estimadas, e considerando que o proxecto tería unha vida mínima de vinte anos, "como moito en dous ou tres anos pagarían toda a instalación e logo o beneficio sería inmenso para Gas Natural Fenosa; a cambio, claro está, de prexudicar a paisaxe, a tranquilidade, a saúde e un longo etcétera", manifestan dende esta asociación, que vén denunciando as potenciais ameazas ambientais e paisaxísticas deste proxecto eólico.