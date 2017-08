Salvemos Cabana alerta do impacto do plan eólico na Serra do Gontón sobre o patrimonio arqueolóxico

A plataforma ecoloxista Salvemos Cabana alertou ante o impacto que o proxecto eólico Mouriños da Serra do Gontón provocará sobre o patrimonio arqueolóxico do Castelo de Borneiro e a Mámoa do Pico de Sinde.

Área arqueolóxica do Pico de Sinde | Fonte: Europa Press

Segundo os ecoloxistas, ambos os elementos atoparíanse "próximos", respectivamente, aos aeroxeradores M3 e M1 do Parque Eólico Mouriños, proxectado por Gas Natural Fenosa na Costa da Morte, nos concellos de Zas e Cabana de Bergantiños. Ademais, a mámoa situaríase nunha área "de especial risco arqueolóxico" pola súa proximidade ás infraestruturas previstas na planificación.

Salvemos Cabana ve "inevitable" o impacto derivado da apertura de vías de acceso á central unha vez finalizadas, pois supón un "incremento de accesibilidade" e o "consecuente tránsito de vehículos a motor".

Esta entrada suporía, a xuízo da plataforma, un "risco" de procuras non autorizadas, espolios ou alteracións do patrimonio do xacemento sen o coñecemento nin permiso das autoridades competentes, polo que o impacto "indicado como 'non significativo'" por parte da documentación da Xunta, "podería transformarse en xusto o contrario pola falta de vixilancia", segundo a asociación.

ESTUDO DE IMPACTO 'PENDENTE'

A maiores, Salvemos Cabana indica que, nos escritos do Goberno galego o estudo do impacto arqueolóxico "figura como 'pendente'", algo que os ecoloxistas consideran que debería ser un "requisito previo" á tramitación das obras.

Por outra banda, a asociación alerta do feito de que, tal e como expón a Xunta, o técnico encargado do control do patrimonio, contratado pola empresa, farase cargo "de calquera eventualidade de índole arqueolóxica que poida xurdir durante o desenvolvemento das obras", pero "evitando, na medida do posible, a paralización ou demora dos traballos".

Así, a plataforma ecoloxista fixo constar nun escrito as súas alegacións sobre a "capacidade decisoria sobre o patrimonio cultural galego" por parte da empresa promotora, pois, ao seu xuízo, "non estaría xustificada sen a presenza dun representante público".