O Consello da Avogacía de Galicia critica á Xunta polos fallos de seguridade do Minerva

O Consello da Avogacía Galega mostrou a súa "inquietude" e "preocupación" ante a "grave" e "perigosa" incidencia que se rexistrou no programa informático que utilizan os Xulgados galegos, "Minerva", e que aseguran que "deixa en moi mal lugar o papel" do Ministerio de Xustiza neste ámbito.

Os avogados criticaron os erros de seguridade do programa informático Minerva

Desde o Consello da Avogacía galega cualificase este novo incidente de "moi perigoso", xa que sumado aos fallos de LexNET das últimas semanas, "deixan nunha complicada situación á Administración de Xustiza" ao xerar "dúbidas sobre a vulnerabilidade do sistema de xustiza, fundamental para un Estado de Dereito, e que agora mesmo parece ser incapaz de garantir o seu compromiso coa cidadanía".

O presidente do Consello dá Avogacía Galega e decano de Lugo, Félix Mondelo, en declaracións recollidas por Europa Press, apuntou que o que se demanda, no caso do programa "Minerva", é "ir a outro sistema" e aduce que "unha vez que se piratea (como foi o caso) un sistema é moi difícil volver rehabilitalo porque os hackers van volver entrar, e entón o sistema vai seguir fallando".

Tras pór de relevo o carácter "vulnerable" das devanditas aplicacións, reclama que se vaia "a un sistema integral informático, dunha aplicación informática que supón o expediente dixitalizado na súa totalidade".

Dificultades

"É dicir, que un avogado coa súa clave entra no expediente e aí si que se elimina totalmente o papel porque coa túa clave profesional entras no sistema, metes escritos, recibes notificacións, visualizas integramente o expediente. Nós recibimos as notificacións pero non temos acceso íntegro a examinar o expediente", apuntou.

En nota de prensa, o Consello da Avogacía Galega expón que os incidentes ocorridos a finais de xullo e principios de agosto sobre LexNET e agora sobre Minerva "teñen que facer recapacitar sobre a situación da seguridade da xustiza dixital" e reclámase que a transformación dixital constrúase sobre un "sistema integral" con "sólidos cimentos, mediante unha planificación rigorosa" e "á altura do Dereito Constitucional.

O Consello está a realizar un seguimento das incidencias que poidan afectar a LexNET e do resto de ferramentas electrónicas da Adminsitración de Xustiza e manterá informado aos profesionais e cidadáns.