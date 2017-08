Os universitarios galegos abusan do alcol, pastelaría, salchichas e comidas precociñadas

Os universitarios galegos mostran un "consumo excesivo de pastelaría, bebidas alcohólicas, salchichas e comida precociñada". Así o indica un estudo realizado na Universidade de Santiago de Compostela (USC), que alerta dos hábitos e estilo de vida dos estudantes, especialmente daqueles que viven fóra do fogar.

Claustro de Fonseca, da Universidade de Santiago de Compostela | Fonte: USC.

Investigadores do campus de Lugo veñen de presentar na revista científica Journal of Physiology and Biochemistry os resultados dun estudo sobre os hábitos alimentarios e estilos de vida dos estudantes da USC. A investigación mostrou que estes estudantes "poden ter algunhas dificultades na condución dun estilo de vida saudable, cunha actividade física reducida e hábitos dietéticos desfavorables, especialmente para aqueles que viven fóra do fogar".

Os resultados mostraron que a inxesta de carbohidratos estaba por baixo das recomendacións, mentres que as proteínas e lípidos estaban por enriba. Os investigadores puideron comprobar que entre os universitarios "os alimentos máis consumidos son verduras, carne, peixe e aceites, cun consumo excesivo de pastelaría, bebidas alcólicas, salchichas e alimentos precociñados". Observouse, ademais, unha "inxesta pobre de cereais, legumes e froita fresca". E a recomendación en racións por semana de ovos só foi alcanzada por estudantes varóns.

Os estudantes mostraron, ademais, unha "adherencia media á dieta atlántica e mediterránea e baixo risco de diabetes mellitus tipo II e un estilo de vida sedentario".

"Dado que os estudantes universitarios son un grupo especialmente propenso aos hábitos dietéticos pobres, parece necesario promover cambios cara a comidas máis sas e rescatar o patrón dietético mediterráneo", conclúen os autores do estudo.