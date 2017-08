O Marisquiño duplica a presenza de mulleres 'skaters' con respecto ao ano anterior

A presenza de mulleres 'skaters' no festival de cultura urbana O Marisquiño, que se celebra este fin de semana en Vigo, duplicouse en 2017 con respecto ao ano anterior, de forma que a proba clasificatoria para o campionato mundial de 'skate' contou este sábado coa participación de 14 mozas.

Ou Marisquiño 2017 | Fonte: Europa Press

Neste contexto, segundo asegurou a organización nun comunicado, figuras internacionais do 'skate' feminino encomiaron a calidade da pista do evento.

"Encántame o recinto, a pista e a xente que vén ver as probas", declarou a clasificada en primeiro lugar, a austríaca Julia Brückler, que participaba por cuarta vez en O Marisquiño e considera esta proba como unha das súas "favoritas" dentro do circuíto.

A continuación, destacou o incremento da participación feminina "nestes últimos anos" no 'skateboarding', posto que, segundo afirmou, cando empezou en Austria "case non había mulleres que competisen e agora hai varias", como ocorre "noutros países".

A participante holandesa Candy Jacobs asegurou que a pista viguesa é "unha das mellores" que se atopou este ano por "o tempo, a pista e a xente", e coincide con Brückler en que o nivel feminino "vai mellorando ano a ano" e que "cada vez é máis habitual" atopar competicións con "moitas" participantes femininas.

Pola súa banda, a tamén neerlandesa Keet Oldenbeaving, de 12 anos, representa, segundo a organización, que a competición para as mulleres "comeza cada vez máis pronto". A participante mostrouse "contenta" e "satisfeita" coa súa actuación e coa resposta do público.

A xornada deste sábado de 'O Marisquiño' desenvólvese cun "intenso programa" de competicións, entre as que se atopan as probas clasificatorias en 'Skate', BMX, 'Flatland' e 'Dirti Jump', Motocrós e adestramentos nas probas náuticas. Ademais, a noite contará co "esperada" Red Bull Batalla de Gallos e demais concertos programados.

VISITA "CLANDESTINA" DE FEIJÓO

Por outra banda, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, realizou este sábado unha visita ao recinto na que estivo acompañado polo director do festival, Carlos Domínguez 'Pity', e mostrouse "moi interesado" en coñecer os detalles das competicións.

Con todo, a súa presenza non estivo exenta de críticas, pois o deputado socialista no Parlamento galego Abel Losada afirmou que o titular da Xunta elixiu a vía "clandestina" ao realizar a visita nun momento "no que hai pouca afluencia" e "avisando pouco antes da súa chegada", segundo expuxo o partido nunha nota de prensa.

O parlamentario asegurou que Feijóo "só quere sacarse unha foto" e "ten medo de que os visitantes lle piten" porque, ao seu modo de ver, "sabe que non é ben recibido en Vigo".

Ademais, Losada criticou a "ridícula" cifra de 40.000 euros que a Xunta achegou a Ou Marisquiño, mentres que o Concello e a Deputación de Pontevedra dotaron ao festival de 400.000 euros, segundo as súas cifras.