A de Santiago, única universidade galega entre as 500 mellores do mundo

Só Santiago. Nin Vigo nin A Coruña aparecen entre as 500 institucións académicas do Ranking Académico de Universidades do Mundo 2017 (ARWU), que realiza Sanghai Ranking Consultancy. A de Compostela sitúase no grupo do 301 ao 400, no posto 382 no mundo, e entre as sete mellores do Estado español.

Claustro de Fonseca, da Universidade de Santiago de Compostela | Fonte: USC.

Só once universidades do Estado aparecen entre as 500 mellores do mundo no ARWU, e en postos moi discretos. Por orde son: Universidade Pompeu Fabra (239, Universidade de Barcelona, (261), Universidade de Granada (268), Universidade Autónoma de Barcelona (302), Universidade Autónoma de Madrid, (303), Universidade Complutense de Madrid (313), Universidade de Santiago de Compostela (382), Universidade Politécnica de Valencia (448), Universidade Jaime I (463), Universidade do País Vasco (492) e Universidade de Valencia (495).

A mellor universidade do mundo segue sendo a de Harvard, no estado de Massachussets (Estados Unidos), por 15 anos seguidos. A tamén estadounidense Stanford mantense como a segunda mellor. Pola súa banda, a de Cambridge adiantou ao Massachusetts Institute of Technology (MIT) e a Universidade de Berkeley (California) e situouse na terceira posición.