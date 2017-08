A Praza do Obradoiro acollerá en setembro a máis de 200 alfombristas do mundo nun acto pola paz

A Praza do Obradoiro de Santiago será o escenario o próximo mes de setembro dunha reunión pola paz que contará coa presenza de máis de 200 alfombristas de todo o mundo. Esta iniciativa, promovida por Turismo de Galicia e baixo o nome de 'Alfombras no Camiño de Santiago, arte efémero para a paz non mundo', terá lugar do 1 ao 3 de setembro na capital galega.

Nun comunicado remitido aos medios, a Xunta explicou que a cita contará coa presenza de grupos de alfombristas de tres continentes, con países como Italia, México, Xapón ou Alemaña. Uniranse ao evento representantes de Asturias, Canarias, Castela e León e Cataluña.

Completarán o grupo artesáns galegos do catro provincias, en concreto, de Burela (Lugo), das localidades pontevedresas de Bueu, Cangas, Marín, Ponteareas e Redondela; de Rianxo (A Coruña) e Ribadavia (Ourense).

Así pois, durante o desenvolvemento deste encontro, e unha vez realizadas as 20 alfombras que comporán unha cuncha de vieira, terá lugar un acto pola paz ao que asistirán diferentes autoridades.

Ademais, os alfombristas que participan nesta cita realizarán previamente o último tramo do Camiño de Santiago como parte dunha peregrinación na que compartirán a súa experiencia e enviarán unha mensaxe en favor da concordia no mundo.