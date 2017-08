Gonzalo Caballero, un dos aspirantes a liderar o PSdeG, advertiu que os militantes do PSdeG "non se van a deixar levar por operacións de deseño" dos baróns, á vez que rexeitou un "cambio tutelado".

O exconcejal do PSOE en Vigo e líder do sector crítico, Gonzalo Caballero | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista en Radio Galega, o precandidato á Secretaría Xeral do PSdeG esixiu "neutralidade" á xestora do partido tras a polémica xerada despois de que a conta oficial do partido en Facebook fixésese eco dunha mensaxe do tamén precandidato a liderar ao PSdeG Juan Díaz Villoslada.

"O aparello e os baróns da organización, se están a tratar de expor unha liña de acción máis proclive a unha das candidaturas, creo que estariamos a cometer un erro importante", subliñou, para logo engadir que "a militancia vai querer protagonizar o proceso" e "vai marcar co seu voto unha etapa de cambio e non se vai a deixar levar por procesos definidos en determinadas operacións de deseño que dificulten unha rexeneración e unha renovación do socialismo galego".

E é que, ao seu xuízo, nestas primarias xóganse dúas opcións: ou ben manter unha "liña de equilibrio de poderes de baróns [...] que tentan manexar desde atrás a folla de ruta do socialismo galego" ou ben "un cambio". E este, remarcou, "non pode ser un cambio a medias tintas ou un cambio tutelado ou manexado desde atrás".

"Se hai un candidato do aparello, esa será unha determinada dirección que pode tentar establecer unha liña máis conservadora de manter una mesma solución con distintos nomes e distintos perfís, pero non unha etapa, que é a que eu estou a expor, de rexeneración e renovación do socialismo galego de abaixo cara arriba protagonizado pola militancia", asegurou.

PACTOS

Preguntado respecto diso, non pechou a porta a que poida haber pactos con outras candidaturas se deciden sumarse á súa vía: "Todo o que poida reforzar ese proxecto é importante, pero a renovación e o peso da militancia teñen que ir á fronte".

Nunha entrevista en Radio Nacional de España recollida por Europa Press, Gonzalo Caballero considera que o tamén precandidato á Secretaría Xeral do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, é "un magnífico portavoz parlamentario".

No entanto, fixo fincapé en que, desde a súa candidatura, exponse a necesidade de "non só centrar a acción do PSdeG no debate parlamentario", senón en crear, remarcou, "un partido máis forte" que consiga "convencer aos cidadáns para pór ao PP nunha posición máis débil".

PSOE, "Á ALZA"

Así mesmo, considera que o PSOE está a entrar en "un ciclo electoral á alza" con Pedro Sánchez, a quen apoiou nas primarias contra Susana Díaz e Patxi López.

Preguntado por un posible pacto co BNG ou En Marea, Gonzalo Caballero contestou que, neste momento, o socialismo galego "ten que centrarse en renovar o seu proxecto".