Un autobús atropela a un ciclista na Coruña

Un ciclista resultou ferido este domingo pola tarde na Coruña tras ser arroiado por un autobús. En concreto, o suceso ocorreu na rúa de Primo de Rivera, á altura do número 1.

Foi unha persoa particular a que deu conta dos feitos ao 112 Galicia ás 18:00 horas deste domingo, segundo informou o propio 112.

O persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 puxo a situación en coñecemento do 061-Urxencias Sanitarias e dos Bombeiros da Coruña. Tamén se alertou a Protección Civil e á Policía Local.

Este domingo pola mañá outro ciclista resultaba ferido ao ser atropelado por un vehículo en Baiona (Pontevedra). En concreto, o sinistro tivo lugar no marco dunha carreira ciclista, nas proximidades da meta de chegada.