The Guardian: “Galicia ten a paisaxe máis fermosa da Península”

O xornal tamén aplaude a gastronomía do país, “un dos mellores lugares para comer marisco no mundo”, afirma. The Guardian explica que a nosa costa lembra máis a Escocia que a do resto de España e advirte, iso si, da pluviosidade.

Praia de Carnota.

En canto a lugares destacados na costa galega, Matthew Bremner escolleu Ribadeo, Praia das Catedrais, Rinlo, Burela, Praia de Xilloio, Viveiro, Estaca de Bares, Origueira, A Coruña, Praia de Laxe, Fisterra, Praia de Carnota, San Vicente do Mar, O Grove, Cambados, Combarro, Pontevedra, Moaña e Vigo.

Malia que o artigo non entra en moitos detalles (por exemplo advirte que Carnota non é acaída para nenos, sen citar o paraíso infantil da Boca do Río) ,sen dúbida contribuirá a aumentar o turismo británico no país. A peza forma parte dunha serie de reportaxes concibidas como guías para as vacacións e inclúe tamén recomendacións de hoteis e restaurantes.