(AM) Morre un garda civil nun accidente de moto en Cabanas (A Coruña)

Un axente da Garda Civil, J.L.C.F., de 50 anos de idade, faleceu este luns nun accidente de tráfico cando se dirixía coa súa moto ao seu posto de traballo en Betanzos (A Coruña).

En concreto, segundo fontes do Instituto Armado consultadas por Europa Press, o sinistro tivo lugar na estrada N-561 á altura do termo municipal de Cabanas sobre as 13,00 horas.

A moto na que viaxaba impactou contra unha furgoneta que circulaba diante del e, como consecuencia, saíu despedido cara adiante. Na súa caída, foi arroiado por outro furgón que transitaba no outro sentido.

O axente falecido, conforme ao testemuño das mesmas fontes, levaba posto o casco; e os demais condutores implicados non consumiran alcol ou drogas.