Avalancha de turistas e caravanas en Carnota

Avalancha de turistas en Carnota este pasado luns. Así o denuncia o BNG local que di que a situación este ano “desbordouse completamente” coa chegada masiva de caravanas e ante o efecto chamada de varias redes sociais que promocionaron este destino desde “un enfoque pouco respectuoso co entorno e irresponsábel”.

Numerosas caravana aparcadas nos areais de Carnota | Fonte: BNG Carnota

Ante esta situación, as autoridades locais tiveron que pechar o tráfico rodado de determinadas vías e desaloxar zonas costeiras “absolutamente ateigadas de caravanas que converteran o ecosistema dunar nunha especie de camping ilegal”. De feito, a Policía Local mesmo tivo que impoñer sancións de diversa entidade.

“Somos conscientes que estas solucións non satisfán a todas as partes, e pedimos paciencia e comprensión ante a complexidade dun problema estacional que se da nun Concello no que, para maior dificultade, boa parte do seu territorio e costa depende doutras entidades públicas (nomeadamente da Demarcación de Costas do Estado) ou está protexida pola figura de Rede Natura”, indica o BNG local nun comunicado. Por iso, suliña que, “con estes vimbios” hai que compatibilizar as actividades turísticas, veciñais e o respecto da lexislación e da conservación do medio ambiente.

Así, lembra que o BNG na corporación municipal tentou sempre dar unha resposta a esta problemática, primeiro cun proxecto de cámping municipal na Boca do Río (frustrado por tratarse de zona 1 da Rede Natura), e agora presentando un ambicioso proxecto para a creación dunha ampla zona de aparcadoiro municipal en Lombáns, que contará cunhas instalacións apropiadas tanto para automóbiles coma caravanas. “Este proxecto, orzamentado en 300.000€ que o Concello aínda non pode asumir por si mesmo, só recibiu 5.000€ de dotación ata o momento, claramente insuficientes para a posta en marcha deste novo e a todas luces necesario servizo público para veciñanza e visitantes”, aclara.

A presenza de animais domésticos na praia

Por outra parte, esta formación denuncia a presenza de mascotas nos areais e mesmo foi motivo de debate pola ordenanza aprobada polo Concello este ano, que restrinxiu esta opción a determinadas franxas horarias. “A limitación legal de levar animais domésticos ás praias é xeralizada por simples cuestións medioambientais”, aclara.

“Pode que esta solución non satisfaga a todo o mundo pero buscou ser ecuánime e permitir o goce dos nosos areais por todas as persoas. Por outra parte o Concello xa está a barallar que praias do noso municipio poderían ser compatíbeis coa presenza de animais domésticos en horario de baño, sen perxudicar nin a súa delicada biodiversidade nin a outras persoas”, conclúe.