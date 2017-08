Unha campaña publicitaria internacional trata de conseguir que Banksy participe nas 'Meninas de Canido' de Ferrol

O certame cultural e artístico de 'As Meninas de Canido', que se celebra nos meses de setembro neste barrio de Ferrol (A Coruña), iniciou unha campaña de publicidade a nivel internacional na que se convida ao artista Bansky a participar nun evento no que numerosos artistas plasman en espazos públicos a súa particular versión do popular cadro de Velázquez.

O impulsor do evento, o artista Eduardo Hermida, destacou que a principal novidade para esta ano 2017 foi "a implicación dun mecenas", en alusión á marca cervexeira Estrella Galicia, "que está a axudar a chegar ata Banksy", un emblemático artista de identidade descoñecida ao que se atribúen obras urbanas recoñecidas a nivel mundial en varias cidades de todo o mundo, sobre todo en Londres.

"Para nós o feito de que poida vir Banksy é o máximo ao que podemos aspirar nun festival de arte urbana como o noso, onde este autor descoñecido é a maior representación da arte urbano e a súa presenza sería un privilexio para nós e para a propia cidade de Ferrol, xa que o ter no barrio de Canido unha das súas obras, sería un gran reclamo no aspecto turístico da cidade", mentres que no caso das propias Meninas, "o ter un Banksy converteríaas nun referente a nivel de Estado", explicou.

CAMPAÑA PUBLICITARIA

Para tratar de transmitir esta invitación a Banksy, a empresa Estrella Galicia, "como parte do seu apoio constante a iniciativas artísticas e culturais, a familia de cervexas 1906", está a promover a publicación de diferentes pezas en valos exteriores en Reino Unido e está a publicar mensaxes dirixidas a Banksy en diarios nacionais europeos como The Times, The Daily Telegraph, A Repubblica, Lle Parisien ou The Guardian.

A compañía cervexeira, asegurou, a través dun comunicado, que "o barrio de Canido reservou un espazo a Banksy, para que o emblemático artista de identidade descoñecida tamén reinterprete a obra máis emblemática de Velázquez".

No caso de que Banksy acuda á cita, esta sería a primeira obra oficial do autor en España, posto que a que se atopou en San Sebastián foi borrada e nunca se chegou a confirmar a súa autoría.

HISTORIA DO EVENTO

O primeiro fin de semana de setembro, artistas, músicos, escritores, escultores e fotógrafos danse cita nas rúas do barrio de Canido para pintar nas paredes das súas edificacións novas obras e seguir contribuíndo a transformar este lugar da parte alta de Ferrol, nunha proposta que nacía no ano 2008 e pola que pasaron uns 1.200 artistas procedentes de todo o territorio nacional e do estranxeiro.

Na actualidade, consérvanse máis de 250 pinturas de autores da talla de Antón Patiño, Menchu Lamas, César Lombera, Moncho Borrajo, Víctor Coyote ou Jorge Llorca.

A iniciativa xurdía como resposta cultural á deterioración dun barrio, situado próximo ao centro histórico, pero no que se acumulaban as vivendas en estado de ruína e abandonadas.