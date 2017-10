O alcalde de Culleredo renunciará á Alcaldía e ao cargo de secretario provincial do PSOE coruñés

O alcalde de Culleredo (A Coruña), o socialista Julio Sacristán, formalizará esta semana a súa dimisión como rexedor e secretario provincial do PSOE coruñés, ao que se sumará tamén a súa renuncia como deputado provincial unha vez que deixe a acta de concelleiro.

Julio Sacristán e José Ramón Besteiro

Así o confirmaron fontes consultadas por Europa Press despois de que o propio rexedor transmitise a compañeiros de partido a súa decisión, que xa avanzara nos últimos meses e que pospuxera ata a celebración do congreso do PSdeG, que terá lugar os próximos 27 e 28 e 29 de outubro.

Será, en concreto, este xoves, segundo as mesmas fontes, cando o rexedor presente a súa dimisión como alcalde, un posto que Sacristán ocupaba desde o ano 1983 cando encabezou a candidatura do PSOE no municipio, un ano despois de ingresar neste partido.

No tres últimos anos, compaxinou este labor coa de secretario provincial do PSOE coruñés, aínda que xa anunciara que deixaría este cargo unha vez que se elixise o novo secretario xeral do PSdeG.

A renuncia á fronte da Secretaría Provincial do PSOE coruñés formalizaraa coincidindo coa celebración do congreso que terá lugar tras a elección de Gonzalo Caballero como máximo responsable do PSdeG despois das primarias celebradas no partido.