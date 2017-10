O director de cinema de orixe galega Oliver Laxe (París, 1982) presentou este xoves en Ourense as primeiras imaxes do seu próximo filme 'Aquilo que arde', unha película sobre os incendios que afronta co "medo de non estar á altura" de Galicia e cuxo guión avanzou que "non seguirá o camiño fácil" de "buscar un culpable".

Oliver Laxe grava nun incendio para 'Aquilo que arde' | Fonte: Europa Press

Así o sinalou con motivo dun encontro co público organizado polo Festival Internacional de Cinema de Ourense (OUFF) e ao que acode por segunda vez, após a concesión o pasado ano do premio Cidade de Ourense.

Laxe proxectou parte do material gravado este verán durante os 15 días que o equipo de gravación compartiu coa brigada anti incendios de Toén (Ourense), nunha rodaxe no que o seu equipo empuñou a cámara de 16 milímetros e tamén as mangueiras.

As imaxes mostraron o traballo das brigadas durante varias saídas, especialmente nocturnas, e foron gravadas en incendios como o de Monterrei (Ourense) que este verán afectou a máis de 300 hectáreas.

Laxe recoñeceu ter "medo" de que o seu filme "non estea á altura do que pide a sociedade" galega, especialmente sensibilizada após a recente onda de incendios que deixou catro vítimas mortais.

"NON SINTO CAPACITADO"

"Non sinto capacitado para facer unha película que estea á altura de Galicia e a súa sentir", abundou o director que explicou que "como artista" non buscará culpables, "que é un pouco o que a xente desexa".

A película desenvolverase nos Ancares ao longo do catro estaciones do ano e contará dúas historias en paralelo. Por unha banda relatará a historia dun veciño que regresa ao pobo após saír do cárcere acusado de plantar un incendio e as tensións que se xeran cos veciños cando se produce un novo lume.

Ademais, contará a historia de dous brigadistas "primerizos" na loita contra os incendios. Laxe anunciou que as escenas de acción destes dous actores gravaranse o próximo verán.

Após explicar a sinopse da película o director incidiu en que 'Aquilo que arde' non será cinema social porque "aínda que sería o máis fácil non é o que lle pide o corpo".

Así, reivindicou "os silencios, a ambigüidade das imaxes e os xestos" como protagonistas á hora de contar a historia.

DEFENSA DOS BRIGADISTAS E DO MUNDO RURAL

Durante o seu encontro co público o director de 'Todos vós sodes capitáns' (2010) e 'Mimosas' (2016), películas coas que conquistou á crítica no Festival de Cannes, lembrou que "hai unha chea de teorías" para explicar os incendios forestais en Galicia.

Aínda que rexeitou a existencia de "un único arquetipo" sinalou como o "principal problema" o abandono do mundo rural. Por este motivo mostrou o seu desexo de que a película sirva como "un gemido de orfandade deste mundo que se morte".

Tamén aproveitou a súa intervención para reivindicar o traballo das brigadas anti incendios.

Entre os asistentes ao encontro con Oliver Laxe estaban o director do Agadic, Jacobo Sutil; o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez; o subdelegado do Goberno na provincia, Roberto Castro, e o director do OUFF, Fran Gayo, que ha reinvidicado que o Festival sirva como "refuxio para cineastas como Oliver Laxe: visionarios e que teñen fe nas imaxes".