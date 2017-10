Que pasa en Fene?

"Os dous intentos do PP para asaltar o goberno local de Fene acaban no absurdo elevado ao máximo. Diego Calvo, o incondicional do líder Feijoo, segue mudo un día despois de que en Fene fracasase o segundo intento de moción de censura contra Juventino Trigo", apunta Pérez Sardiña neste artigo.

Deciden no debatir la moción de censura en el Ayuntamiento de Fene (A Coruña).