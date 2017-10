O Sergas pon en marcha o Museo Sanitario de Vigo con máis de mil pezas, 2.000 imaxes e 1.500 documentos históricos

A área sanitaria de Vigo puxo en marcha o primeiro museo sanitario integrado de España, impulsado polo xefe do servizo de Radioloxía, Xan Vieito, e por persoal de departamento de comunicación e relacións públicas, que conta con máis de 1.000 pezas, 2.000 fotografías e gravados, e uns 1.500 documentos históricos.

Museo sanitario de Vigo | Fonte: Europa Press

Segundo explicou en rolda de prensa o xerente da EOXI, Félix Rubial, estas pezas serán expostas no Hospital Álvaro Cunqueiro, no Meixoeiro, e nalgúns dos centros de saúde da cidade. A finalidade desta iniciativa é "recuperar a memoria histórica" da atención sanitaria en Vigo, e "pór en valor o patrimonio tecnolóxico e documental para que chegue a xeracións futuras".

A idea de crear o MUSAVI (Museo Sanitario de Vigo) partiu dos propios profesionais do Sergas, capitaneados polo doutor Vieito, durante o proceso de reordenación da área sanitaria. Moitos dos antigos equipamentos habíanse ido almacenando, case todos no Rebullón, e "estábanse perdendo e deteriorando", como apuntou o propio xefe de Radioloxía.

Así, após un ano de traballo, recuperáronse miles de aparellos, documentos e imaxes, que se están sometendo a proceso de restauración. Todos os fondos do Museo pode verse na web www.museosanitariovigo.es, onde se pode facer unha visita virtual, acceder a unha canle de TV, a diversas publicacións, ou ao perfil de personalidades da historia do medicamento en Vigo.

As persoas que visitan esa páxina web poderán coñecer a traxectoria do doutor Nicolás Taboada Leal, o primeiro médico que diagnosticou o cólera en Vigo; o ministro de Gobernación José Elduayen, impulsor do Hospital Municipal; o doutor Enrique Lanzós, prestixioso cirurxián; a xinecóloga Olimpia Valencia, unha das primeiras médicas de Galicia; ou o coñecido oftalmólogo Antón Beiras.

EQUIPAMENTOS ANTIGOS

Os cidadáns poderán admirar algúns dos fondos do MUSAVI no hall principal do Hospital Álvaro Cunqueiro, onde se instalou unha exposición con algúns dos equipamentos utilizados polos profesionais sanitarios en Vigo desde principios do século XX.

Ademais dunha exposición cos traxes que as enfermeiras lucían na década dos anos 50, a mostra conta cun complexo aparello de raios X dos anos 30; un microscopio de principios do século XX recuperado do Hospital Nicolás Pena; un equipo de neumotórax para tratar a tuberculose con cen anos de antigüidade; ou unha curiosa bicicleta de rehabilitación dos anos 60, que permitía aos pacientes exercitar as súas pernas, á vez que, sobre unha mesa incorporada ao aparello, facían labores de marquetería.

Na web do museo, os visitantes poden acceder a documentos históricos como o regulamento manuscrito do Hospital Elduayen (posteriormente Hospital Municipal e logo Nicolás Pena), de 1896; unhas follas de ingreso de finais do século XIX; unha solicitude de traballo remitida ao Nicolás Pena nos anos 60; ou, máis recente, a Medalla da Cidade de Vigo que o Concello outorgou ao antigo Hospital Xeral en 2005.

Os responsables desta iniciativa fixeron fincapé en que o MUSAVI é "un museo de todos para todos", e realizaron un chamamento á cidadanía para que coopere no proxecto achegando (cesión ou doazón) as súas propias fotos, documentos ou recordos. A súa colaboración pode ser importante tamén para identificar as persoas que saen nas imaxes e o momento en que foron tomadas.