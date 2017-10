CIG mantén a convocatoria de folga na sanidade o 2 e 3 de novembro e o resto de sindicatos descólgase

A CIG-Saúde manterá en solitario a convocatoria de folga na sanidade galega para os días 2 e 3 de novembro despois de que os outros cinco sindicatos cos que conformaba a plataforma sindical convocante —CC.OO., CSIF, SAE, Satse e UXT— descolgásense a raíz do acordo alcanzado o venres co Sergas sobre a Carreira Profesional Ordinaria. A responsable de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, ratificou que após a reunión mantida na mañá deste luns seguen adiante coa folga "porque non hai ningún motivo para desconvocala".

Rueda De Prensa De Sindicatos Sobre Sanidade. | Fonte: Europa Press

"O obxectivo segue vixente", reafirmou Abuín, que reiterou que se centra en lograr "un calendario de negociación que non existe" para recuperar os acordos suspendidos desde 2010. Así, lamentou que os outros sindicatos e o Sergas alcanzaron "só un compromiso de calendario de negociación sobre a Carreira Profesional".

Para CIG-Saúde, o acordo alcanzado o venres polas outras centrais sindicais co Sergas "ten máis sombras e luces", mentres que o resto de sindicatos veno "positivo", aínda que sosteñen que "quedan materias por abordar".

En rolda de prensa conxunta, os sindicatos CC.OO., CSIF, SAE, Satse e UXT explicaron que lograron "cuestións importantes" relativas á Carreira Profesional. "Chegamos a un acordo, somos conscientes de que quedan materias por abordar", subliñou Anxo Cameselle de CC.OO., quen apuntou a vontade de "chegar a acordos".

ACORDO PARCIAL

"Non renunciamos a seguir conseguindo melloras", apostilou Anxo Camelle na súa intervención, para abundar que "é un acordo positivo, aínda que parcial".

Nesta liña, Javier Martínez de UXT lembrou que a Carreira Profesional "estaba a provocar un grave problema de desigualdade" entre profesionais, polo que cualificou este tema como "elemento substancial". Ademais, defendeu que se aborde o "problema de permisos e licenzas" para que están "homoxeneizadas" entre o persoal do Sergas.

Ademais, recalcou que non renuncian ao "acordo retributivo de equiparación" suspendido desde 2010, pero apostou, como outras centrais sindicais, por "priorizar".

O cinco sindicatos convocantes da rolda de prensa conxunta deste luns coincidiron en rexeitar a reforma da Lei de saúde de Galicia, polo que valoran que se vaian a tratar aspectos da mesma en Mesa Sectorial, como outras reivindicacións realizadas até a data pola plataforma sindical que quedou sen efecto.

Así, Carmen García de Satse asegurou que irán "abrindo oco" para "outros aspectos de mellora" do persoal do Sergas, á vez que considerou "positivo" o acordo alcanzado o venres.

Tamén Carolina Moldes, de CSIF, valorou este acordo sobre un aspecto "moi sensible" como a Carreira Profesional. "É un bo acordo, menos é nada", matizou. Por parte de SAE, Pilar López recalcou que "era algo primordial" e eloxiou que se lograse conseguir "desbloquear a falta de diálogo".

Con todo, CC.OO. espera que siga a "unidade de acción" entre os sindicatos nas próximas negociacións en Mesa Sectorial de sanidade, á vez que o representante de UXT apostou por "tentar que haxa unidade sindical". "Xuntos somos mellores", concluíu.

MOBILIZACIÓNS

Pola súa banda, a CIG-Saúde mantén en solitario a convocatoria de folga o 2 e 3 de novembro na sanidade galega e unha concentración o día 3 ás 11,00 horas diante do Sergas, en San Lázaro.

"Este acordo vai vulnerar o dereito do persoal en materia de retribucións", lamentou Abuín, á vez que reclamou que o ámbito de aplicación "sexa para todos". Por iso, CIG-Saúde incide en que "un calendario para negociar todos os acordos de 2010 non existe", polo que "o obxectivo da folga segue vixente".