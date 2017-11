O derbi queda en Compostela

Ficha técnica:

Santiago Futsal 6: Iago Barro, David Palmas, Hugo Sánchez, Álex Verdejo e Antonio Diz –cinco inicial- Catela, Álex Diz, Santi, Álex Velasco, Armando e Zequi.

O Parrulo Ferrol 4: Illi, Diego, Isma, Miguel e Cristian Rubio -cinco inicial- Raya, Íñigo, Dani Montes, Brais (ps), Chicha, Álex Durán e Rubi.

Goles: 0-1: Miguel (minuto 1). 0-2: Cristian Rubio (minuto 1). 1-2: Catela (7’). 2-2: Álex Diz (16’). 3-2: Catela (17’). 3-3: Dani Montes (18’). 4-3: Armando (24’). 5-3: Santi (27’). 5-4: Dani Montes (33’) 6-4: David Palmas (39’).

Árbitros: Cid Bragado e Martínez Torres. Expulsaron a Álex Verdejo con dobre tarxeta amarela no Santiago Futsal e a Illi con vermella directa no Parrulo Ferrol. Amarelas a David Palmas, Zequi e Antonio Diz nos locais e a Isma, Chicha, Diego Nuñez e Cristian Rubio nos ferroláns.

Incidencias: partido da 8ª xornada da LNFS disputado no Multiusos Fontes do Sar con arredor de 2.200 espectadores.

Os xogadores do Santiago Futsal celebran un gol no derbi. | Fonte: @SantiagoFustal

Espectáculo e emoción no primeiro derbi galego entre Santiago Futsal e O Parrulo na máxima categoría. Buscaban os ferroláns o empate con xogo de cinco, cando un erro na circulación propiciou o gol de David Palmas que sentenciou o choque. 6-4 para os composteláns, que acadan a primeira vitoria na liga, tres puntos que lle serven para deixar os postos de descenso. Os de Santi Valladares suman 4 puntos, por 2 (dous empates) os de Diego Ríos.

E iso que o arrinque dos composteláns foi pésimo. Todo o contrario que O Parrulo: en menos dun minuto, dous goles visitantes. Aos 25 segundos, Miguel, e con apenas 55, o 0-2 de Cristian Rubio. E puideron marcar máis os ferroláns, Dani Montes ao pau e outro disparo de Cristian Rubio, con perigo en cada rápido ataque.

Unha decisión arbitral, moi protestada polo Parrulo, mudou o guión do partido: expulsión do meta Illi por deter o balón coas mans no bordo da área e Catela que fai o 1-2 no lanzamento de falta. A acción descentrou os de Diego Ríos, e Santiago aproveitou para facerse co dominio do encontro. Catela avisou con dúas ocasións antes de que Álex Diz firmase o empate no 16’.

Os árbitros compensaron a expulsión de Illi e amosaron a segunda amarela a Álex Berdejo. Con inferioridade numérica, contra compostelá e sexta falta do Parrulo. Catela aproveita o dobre penalti para facer o 3-2 e selar a remontada. Pero apenas un minuto despois, o ex de Santiago Futsal Dani Montes marcou para O Parrulo o 3-3 co que se chegou ao descanso.

Álex Diz e o banco local celebran un gol ante O Parrulo. | Fonte: @SantiagoFutsal

Trala reanudación, seguiu o dominio compostelán. No minuto 24, unha xogada de Catela pola dereita, acabou en centro ao segundo pau onde apareceu Armando para poñer o 4-3. O minuto 27 foi decisivo para o devir do partido: Iago Barro detivo o disparo de Cristian Rubio no man a man co porteiro local e Santi, tras un roubo de balón e parede con Álex Diz, fixo o 5-3 para os composteláns. O Parrulo acusou o golpe, pero de novo Dani Montes, coa maxistral execución dunha falta, fixo o 5-4 e puxo a emoción para a recta final do derbi. Isma tivo o empate pero o seu lanzamento petou no traveseiro. O Parrulo apostou polo xogo de cinco e Santiago cometeu a quinta falta. Pero os ferroláns precipitáronse na circulación da pelota e, no minuto 39, David Palmas fixo o 6-4 definitivo dende medio campo tras un roubo.

“Eramos os dous últimos equipos da táboa, pero somos dous equipos moi grandes”, dixo Santi Valladares ao remate, tras loubar a valentía e o compañerismo dos seus.