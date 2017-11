Un xulgado impón ao Concello de Ourense a devolución de dúas taxas de plusvalía pola herdanza de dúas vivendas

O Xulgado Contencioso Administrativo 1 de Ourense condenou ao Concello desta cidade a devolver a dous particulares parte das taxas abonadas en concepto de imposto municipal de plusvalías pola herdanza de dúas vivendas ao considerar que non houbo aumento de valor no período transcorrido desde a súa anterior transmisión.

Ademais, exporá unha cuestión de ilegalidade ante a Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra a ordenanza fiscal número 5 do Concello de Ourense, reguladora do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana (publicada no BOP de Ourense do 23/12/2010), cando a sentenza sexa firme.

Desta forma, a primeira sentenza sobre as plusvalías municipais na provincia faise eco da postura adoptada polos territorios forais de Guipúzcoa e Álava, que sinalan que "o feito impoñible só se xerará cando se constate un incremento de valor dos terreos a consecuencia da transmisión da propiedade".

Así, a sentenza fixa o criterio que se seguirá na provincia ata que o Estado aprobe a reforma deste imposto conforme á sentenza do Tribunal Constitucional de 11 de maio de 2017, que estendeu a toda España a postura adoptada polo territorio foral de Guipúzcoa.

Este territorio vasco permite solicitar a revisión de todas as autoliquidaciones do imposto practicadas durante o últimos catro anos cando o inmoble diminuíse de valor desde a súa anterior transmisión.

A sentenza establece que será o propio interesado o que deba demostrar a diminución do valor. Para iso, terá que justificarlo coas valoracións dos impostos de transmisións, sucesións ou doazóns abonados á Xunta con motivo das transmisións do inmoble. Normalmente este valor coincidirá co prezo reflectido nas escrituras de compravenda ou doazón.

"Se por calquera circunstancia carecésese deses datos fiscais, entón para determinar o valor real do inmoble haberá de acudirse a outros medios de proba, como o valor escriturado ou a tasación pericial", conclúe a sentenza.

Neste caso concreto, os dous procedementos abreviados acumulados pediron a anulación dos actos impugnados e a devolución das cantidades autoliquidadas para o pago do imposto (18.920,47eurosy 4.296,42 euros, respectivamente) e a condena en costas á Administración demandada.

Na súa argumentación os demandantes sinalaron que non se incrementou o valor dos inmobles durante o período anterior á transmisión, a ausencia de base impoñible para liquidar o imposto e que a transmisión por herdanza está "exenta do imposto por tratarse dunha transmisión obrigatoria", a diferenza dunha compravenda ou doazón.

A pesar de resolver de forma positiva cara aos demandantes, o xuíz non impón o pago das costas ao Concello "pola complexidade do asunto e os precedentes contraditorios". Contra a sentenza cabe interpor recurso de apelación.