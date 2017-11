Un total de 36 confrarías e 2.261 buques teñen xa unha nova web

A Federación Provincial de Confrarías de Pescadores da Coruña presentou en Santiago de Compostela o seu novo portal www.fpcpacoruña.es. Unha web que ofrece de forma rápida e estruturada unha gran cantidade de información, permitindo localizala de forma intuitiva e axilizar a busca de datos .



Entre os obxectivos do novo portal web está garantir a transparencia e implantar a RSC e axudar na busca de información e asesoramento as 36 confrarías e 2.261 buques que forman parte da federación.



O proxecto está desenvolvido no marco do Convenio de Colaboración coa Consellería do Mar, e creouse, segundo apuntou esta mesma entidade, "co obxectivo de garantir a mellora da información xeral e transparencia en cumprimento da lei para todas as actuacións desenvolvidas pola federación". "Coa posta en funcionamento deste portal web, dáse así o paso en firme cara á implantación no sector da Responsabilidade Social Corporativa", engadiu nun comunicado.



A Federación coruñesa é o órgano de consulta e colaboración coa Administración en defensa e promoción do sector. Entre as funcións está representar ás Confrarías que a integran, xestionar e coordinar os seus intereses comúns, contribuír ao mellor desenvolvemento do sistema socio-económico, para a adecuación das actividades pesqueiras ás esixencias actuais. Tamén, "colaborar na ordenación das áreas marítimas, ou impulsar a modernización do proceso comercial, de forma que garanta a rendibilidade do esforzo pesqueiro".



O acto contou coa presenza e dos principais representantes do sector; patróns maiores, presidentes de agrupacións, secretarios/as das confrarías e unha destacada presenza institucional, coa asistencia de Rosa Quintana Carballo, conselleira do Mar da Xunta de Galicia e Susana Rodríguez Carballo, Directora Xeral de desenvolvemento pesqueiro.



Presentación da nova web da Federación de confrarías de pescadores da Coruña