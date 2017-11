A obra 'Incendios', protagonizada por Nuria Espert, premio do público do FIOT 2017 de Carballo (A Coruña)

A obra de Ysarca e Teatro da Abadía 'Incendios', protagonizada por Nuria Espert, foi escollida como a gañadora do premio do público da XXVI edición do Festival Outono de Teatro (FIOT) de Carballo, cunha puntuación de 4,85 sobre 5.

Óbraa 'Incendios' | Fonte: Europa Press

"Era unha das grandes esperadas e non defraudou", sinalou a organización, que explicou que 'El hijo que quiero tener', de El Pont Flotant, logrou a mellor consideración entre os espectadores.

Entre os éxitos indiscutibles destaca tamén 'Fillos do sol', unha estrea absoluta coproducido polo festival e dirixido por Cándido Pazó, que se fixo coa terceira mellor puntuación do público.

Respecto diso, o festival destacou que o éxtido de 'Fillos do sol' supón un "respaldo do público" á estratexia de apoio á creación por parte do FIOT, que este ano coprodujo tres obras e desenvolveu numerosas actividades para favorecer aos creadores emerxentes.

A organización destacou que gran confluencia de participantes converte ao FIOT nun dos grandes eventos culturais de Galicia, xa que concentra a un número de persoas equivalente a un terzo da poboación de Carballo, unha cifra con gran impacto social e económico.