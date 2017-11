O BNG denunciará no Parlamento Europeo a “apoloxía franquista” no Pazo de Meirás

O BNG presentará unha denuncia ante a Comisión de Peticións do Parlamento Europeo sobre a xestión do Pazo de Meirás e a "apoloxía franquista" que, a xuízo desta formación, practica a Fundación Francisco Franco.

Pazo de Meirás | Fonte: Europa Press

A denuncia presentarase o 20 de novembro, o día da morte do ditador, e no que tamén eurodeputados galegos, vascos, cataláns e valencianos promoverán unha conferencia sobre 'Franquismo despois de Franco'.

Sobre a mesma, a portavoz do BNG en Bruxelas, Ana Miranda, explicou que se busca evidenciar "a indignante impunidade que existe ante o franquismo", dixo en alusión, entre outras cuestións, á xestión do Pazo de Meirás.

"Despois de 40 anos de impunidade hai que dicir 'xa abonda'", sinalou, á súa vez, a portavoz do BNG, Ana Pontón, para quen este é o obxectivo da conferencia programada e tamén da denuncia que se presentará no Parlamento europeo.

MEMORIA HISTÓRICA

Ademais, reclamou "unha política" de recuperación da memoria histórica para "pór fin á impunidade" que, ao seu xuízo, existe co franquismo. "40 anos despois hai que facer xustiza", insistiu a dirixente nacionalista.

Pontón aproveitou tamén para criticar a xestión do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a este respecto. "Non é que lles salga gratis incumprir a lei —afirmou sobre a familia Franco e a xestión do Pazo de Meirás—, senón que Feijóo subvencionou con diñeiro público abrilo", insistiu.

Pola súa banda, o eurodeputado da coalición 'Os pobos deciden', Josu Juaristi, asegurou que estas iniciativas buscan que a Comisión Europea "aborde de verdade o tema", engadiu en alusión á demanda de devolución dos bens incautados durante a ditadura.