Pachi Vázquez anuncia que optará a liderar o PSOE provincial de Ourense nun proceso que suma xa catro aspirantes

O exsecretario xeral do PSdeG e exconselleiro de Medio Ambiente durante a etapa do bipartito, Pachi Vázquez, anunciou este xoves que competirá no proceso activado para ocupar a Secretaría Provincial do PSOE en Ourense, co obxectivo de "axudar, sumar" e conseguir un socialismo "máis forte e que peche feridas".

Pachi Vázquez | Fonte: Europa Press

Xunto a Vázquez concorrerán o alcalde de Amoeiro, Rafael Villarino, e o portavoz socialista no Concello de Taboadela, Álvaro Vila, que formalizaron os seus precandidaturas ao longo da mañá deste xoves; e tamén a deputada autonómica Noela Blanco, quen deu o paso este mércores.

Vázquez explicou que a pesar de ser "case todo no partido" durante os últimos anos chega ás primarias do 17 de decembro "co contador a cero" pero "coa mesma ilusión que o primeiro día".

O candidato defendeu a necesidade dunha Secretaría Provincial que leve ao PSOE ourensán a "saír do túnel e ver a luz". Nesta liña, cominou aos socialistas da provincia a "ser capaces de ter xenerosidade e dedicación para construír entre todos un modelo político e pechar a unidade en torno ao partido".

Tamén avogou por recuperar o peso do PSOE ourensán dentro do aparello galego e "estar en pé de igualdade co resto das provincias galegas".

"NON ME GUSTOU NADA"

Respecto da disolución da Executiva e o nomeamento dunha xestora provincial, Vázquez expresou que non lle gustou "nada" a decisión tomada polo líder do PSdeG, Gonzalo Caballero, aínda que considerou que "é auga pasada" e que "é inútil restañar feridas".

A pesar desta crítica, defendeu que na actualidade "só ten en mente ser útil" ao novo secretario xeral do PSdeG e comprometeu "cada minuto e cada día" ao proxecto político de Gonzalo Caballero e a conseguir un socialismo galego "forte".

"NON SERÁ UN PASEO MILITAR"

Vázquez confirmou á prensa estar "sorprendido" polo número de apoios e chamadas que recibiu "no últimos tres días", pero lembrou que a decisión final "será da militancia" e que os apoios "se verán cando se abran as urnas".

Tamén recoñeceu que o proceso de primarias "non será un paseo militar" porque concorre con outros candidatos "que son moi bos e están moi preparados", pero prometeu "suar a camiseta até o minuto 95" para ser o novo secretario provincial do PSOE.