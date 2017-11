Prisión provisional sen fianza por asasinato en grao de tentativa para a muller que deixou ao seu bebé nun colector

A titular do Xulgado de Instrución número 3 de Ourense, Eva Armesto, decretou prisión provisional comunicada e sen fianza para a muller que deixou ao seu bebé nun colector, á que imputa un delito de asasinato en grao de tentativa.

Llegada al juzgado de la madre que dejó a su bebé en un contenedor | Fonte: Europa Press

A muller, que abandonou o xulgado e será trasladada á prisión de Pereiro de Aguiar, chegara ás dependencias sobre as 17,07 horas. Fíxoo a bordo dun coche policial cos cristais tintados e escoltada por outros dous vehículos, no medio da expectación de diversos medios de comunicación que esperaban na entrada posterior do edificio xudicial.

O interrogatorio, segundo fontes consultadas por Europa Press, durou ao redor dunha hora e ela contestou as preguntas formuladas polas diversas partes.

A muller, de 29 anos, foi detida ao redor das 13,00 horas deste mércores cando se dispuña a entrar na súa vivenda no barrio do Vinteún, o mesmo no que foi abandonado o neno, e que é unha veciñanza obreira situada nos arredores da cidade.

Os feitos tiveron lugar o domingo día 17 de setembro de 2017 sobre as 16,00 horas cando un indixente que rebuscaba no lixo atopou a un neno recén nado dentro dunha bolsa no interior dun colector.

De inmediato comunicou o achado a unha parella que se atopaba nas proximidades, a cal sacou ao bebe do colector e deu aviso aos servizos de emerxencia. A responsable dun bar situado nas proximidades prestou as primeiras asistencias, até a chegada dos servizos sanitarios.

CUNHA FAMILIA DE ACOLLIDA

Unha vez que a comisaría tivo coñecemento do achado, enviou ao lugar unha dotación policial de Seguridade Cidadá e un equipo de Policía Xudicial; que se fixeron cargo da situación e aseguráronse de que o recén nado recibise a asistencia adecuada.

O menor estivo ingresado durante oito días no Complexo Hospitalario Universitario Ourensán (CHUO) onde se recuperou ata que foi dado de alta e pasou a estar cunha familia de acollida.

Os outros tres fillos da muller atópanse tamén cunha familia de acollida, segundo confirmou este xoves a delegada da Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira.