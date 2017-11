O alcalde de Cariño opta a liderar o PSOE provincial da Coruña

O alcalde de Cariño, José Miguel Alonso Pumar, presentou a súa precandidatura para tentar liderar o PSOE na provincia da Coruña.

O alcalde de Cariño opta a liderar o PSOE da Coruña | Fonte: Europa Press

Segundo confirmou el mesmo a Europa Press, formalizou o trámite este venres pola tarde e confía en articular unha candidatura "transversal" e "integradora". Destaca o seu equipo na localidade que goberna e ve "perfectamente compatible" o seu cargo con encabezar "un proxecto provincial renovado" no seu partido.

Nun comunicado, resalta, ademais, que dos seus anos de militancia no partido aprendeu "a importancia da posta ao servizo dos seus veciños", así como "a ilusión e vontade de traballo dun gran alcalde, José Luís Armada, ao que lle "honra" suceder.

"Da man doutro gran socialista e galeguista, Ceferino Díaz, no pouco tempo que tiven a sorte de compartir o proxecto En Positivo con el, aprendín a sentir, querer e identificarme plenamente coa nosa terra e as súas necesidades e ancellos", recalca.

Engade que a experiencia no ámbito orgánico adquiriuna como membro do equipo provincial que no seu día dirixiu o exministro Francisco Caamaño, e a día de hoxe, coa súa tarefa á fronte dos socialistas de Cariño.

"Con esta bagaxe, animado por moitos compañeiros e movido por este imparable impulso de cambio que percorre o noso partido e que en Galicia representa Gonzalo Caballero, é polo que tomo a decisión de dar este paso", recoñece o rexedor, quen aspira a lograr a confianza dos seus compañeiros para impulsar "un novo rumbo de transformación política e social na provincia".