Piden 37 anos de cárcere para unha galega do Grapo e outro membro da banda polo secuestro Publio Cordón

A Audiencia Nacional xulgará este luns a José Antonio Ramón Teijelo e a galega María Victoria Gómez Méndez, dous membros dos Grupos de Resistencia Antifascista Primeiro de Outubro (GRAPO), para quen a Fiscalía pide 37 anos de cárcere a cada un polo secuestro do empresario Publio Cordón cometido o 27 xuño de 1995 en Zaragoza.

O Ministerio Público acusar os delitos de detención ilegal, homicidio e estafa agravada e reclama en concepto de responsabilidade civil que indemnicen conxuntamente á viúva Pilar Muro con 400 millóns de pesetas (a mesma contía que lle esixiron polo rescate) e 500.000 euros. Impón ademais que respondan con outros 500.000 euros para cada un dos fillos do empresario.

Publio Cordón foi secuestrado por membros do Grapo e trasladado primeiro a Vitoria e despois á localidade francesa de Lyon, onde os acusados alugaran unha vivenda no número 5 da Rue da Batterie con identidade falsa e facéndose pasar por un matrimonio de profesores españois de francés.

Alí habilitaron un armario encaixado de dimensións de 1,71 metros de longo por 1,21 metros de ancho onde esconderon a Cordón durante tres semanas. Transcorrido ese tempo, conseguiu saír do armario e tratou de fuxir por unha das xanelas da bufarda pero resultou ferido de gravidade.

Os Grapo conseguiron collelo con vida pero "en lugar de trasladarlo a un centro médico" puxéronse en contacto coa organización terrorista a fin de recibir instrucións e foi nese momento cando o empresario perdeu a vida, segundo expón a Fiscalía no seu escrito.

OCULTARON A SÚA MORTE PARA PEDIR RESCATE

Engade igualmente que os captadores, baixo mandato da dirección da organización terrorista, enterraron a madrugada seguinte o cadáver nun monte preto da poboación de Carpentras, próxima á localidade de Avignon.

Tanto Teijelo (xa condenado por falsificación con finalidade terrorista do DNI e integración en asociación de malfeitores) como Gómez (condenada polo Tribunal Correccional de París por delito de pertenza a organización terrorista) volvéronse a España baixo o pretexto de que a acusada estaba afectada dunha grave enfermidade.

Unha vez en territorio español fixeron crer á viúva do empresario zaragozano que estaba vivo e reclamáronlle 400 millóns de pesetas polo seu rescate, que foron entregados en París a Enrique Cuadra e Fernando Silva, ambos os condenados por estes feitos.

VERSIÓN DUNHA TESTEMUÑA

A maxistrada da Audiencia Nacional Carmen Lamela concluíu a instrución da causa e abriu xuízo oral o pasado mes de xuño contra os dous acusados. No seu auto recolleu a versión achegada pola testemuña protexida denominado 'Alfa' cuxo testemuño permitiu localizar en xuño de 2012 a vivenda na que permaneceu retido Cordón.

A súa tese foi corroborada pola da propietaria do domicilio, que declarou que entre 1993 e 1996 alugou a casa a unha parella de profesores españois que respondían á identidade de "señores Monforte" e que tiveron que abandonar "precipitadamente" a casa "debido á enfermidade sobrevinda da muller".

A dona da vivenda sinalou nunha fotografía a Teijelo comentando que "tiña a mesma fisionomía aínda que era máis nova" e achegou un contrato de seguro para o aluguer da vivenda a nome de José Luís Monforte. A Teijelo intervéuselle un documento de identidade a nome de Monforte cando foi detido nunha primeira ocasión en outubro de 2005 en Pantin (Francia).

A testemuña declarou que Cordón "morrera accidentalmente, caeu por un telladiño nun intento de fuxida, así como que faleceu unha semana ou dúas antes do pago de rescate, o que precipitou a saída do domicilio do comando situando con iso o falecemento a finais de xullo de 1995, coincidindo no tempo coa data anticipada de rescisión do contrato de seguro".