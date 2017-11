A curtametraxe 'Matria' do galego Álvaro Gago gaña o Festival Alcine 2017 de Alcalá de Henares (Madrid)

A curtametraxe 'Matria', dirixido polo galego Álvaro Gago, resultou gañador da 47ª edición do Festival Alcine, clausurado esta semana na localidade madrileña de Alcalá de Henares.

Fotograma do curto 'Matria' | Fonte: Europa Press

A cinta, proxectada na sección oficial do certame, fíxose co primeiro premio e co galardón á mellor interpretación feminina polo papel de Francisca Iglesias Bouzón.

'Matria', producida por Sombriza Films, gañou o premio á mellor curtametraxe española na última edición de Seminci de Valladolid. O curto, gravado en varias localidades de Arousa, conta a historia de Ramona, unha "heroína anónima" que traballa nunha conserveira.

En palabras do seu director, a cinta parte coa premisa de "dar voz ás mulleres silenciadas que soportan e calan". "Mulleres, todas elas, sensibles, e que ante as dificultades da súa contorna vital teñen a necesidade de protexerse", indica Álvaro Gago.

Entre o elenco do curto figuran Eulogia Chaves, Pilar Fragua, Marta Resille ou Ramón Martínez. 'Matria' será estreada internacionalmente nas próximas semanas durante o festival de curtametraxes de Zubroffka (Polonia) e, posteriormente, tamén se proxectará nos certames de Cartaxena e Aguilar do Campoo.

Ademais, logo de gozar dun pase durante a presente edición de Cineuropa en Santiago, a película de Álvaro Gago recalará no Festival Internacional de Cinema de Verín e en San Sadurniño como parte de 'En negro contra as violencias', a campaña con motivo do 25 de novembro na que participan 70 concellos galegos e tres deputacións provinciais.