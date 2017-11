Os dous acusados do secuestro de Publio Cordón negan a súa implicación e din que o souberon pola prensa

José Antonio Ramón Teijelo e a galega María Victoria Gómez Méndez, os dous integrantes dos Grupos de Resistencia Antifascista Primeiro de Outubro (GRAPO) que están a ser xulgados este luns na Audiencia Nacional polo secuestro do empresario Publio Cordón en 1995, negaron a súa implicación nos feitos e aseguraron que souberon do rapto "pola prensa".

Os dous declararon ante o tribunal que cando ocorreron os feitos estaban en París e que "nunca" estiveron en Lyon (Francia), a cidade francesa onde estivo retido Cordón, e que, por tanto, non foron eles os que alugaron a casa elixida para o secuestro e, por tanto, non estiveron involucrados.

De feito, Teijelo admitiu que formou parte do GRAPO a principios do oitenta, "no 81 ó o 82", pero que no ano 1995 xa só estaba no aparello propagandístico do PCE(r). Gómez Méndez, con todo, recoñeceu que xa foi condenada por integración na organización terrorista, pero que o ano do secuestro acababa de entrar e, por tanto, estaba "en reserva".

Teijelo admitiu tamén que durante un tempo, incluído cando tivo lugar o secuestro, utilizou un documento de identidade falsificado que estaba a nome de José Luís Monforte, pero remarcou que esta identificación podía ser utilizada antes por outras persoas.

Pola súa banda, Gómez Méndez explicou que nunca pediu explicacións sobre o secuestro porque "esas conversacións non se podían ter" e que cando lle dixeron que lle liberaron creuno: "Se a organización dime que o puxo en liberdade, non me cabe ningunha dúbida".

Os dous acusados foron imputados polo secuestro do empresario despois da colaboración prestada polo tamén antigo membro do GRAPO Fernando Silva Sande, quen tamén declarou no xuízo asegurando que tanto Teijelo como Gómez Méndez estiveron con el na vivenda de Lyon durante o secuestro e que Teijelo e el enterraron xuntos o cadáver de Cordón.

"BIPOLAR"

Os acusados recoñeceron que tiveron relación con Silva Sande, pero insistiron en negar participasen no secuestro. Teijelo, por unha banda, dixo que se coñeceron no cárcere de Zamora e que ao principio tiñan boa relación, pero asegurou que logo se volveu "bipolar", tamén "moi agresivo, incontrolable".

Gómez Méndez admitiu que conviviu uns meses con Silva Sande en París, despois do secuestro de Cordón, e que desa convivencia xurdiu unha relación sentimental que durou un seis ou sete meses. Tamén dixo que consideraba o GRAPO como o seu "casarío particular".

En calquera caso, a acusada explicou que na banda terrorista ninguén coñecía os detalles do secuestro do empresario "por seguridade", versión que foi corroborada por outro antigo integrante da organización, Enrique Cuadra, xa condenado polos mesmos feitos. De feito, asegurou que nin Teijelo nin Gómez Méndez formaban parte do GRAPO cando el estivo na organización.

Durante o xuízo, afirmou que o único responsable da custodia do empresario foi Silva Sande ao ser entón o responsable dos comandos operativos. Segundo Cuadra, naquel momento a fase da custodia correspondía só ao responsable da mesma e que a banda funcionaba como compartimentos estancos nos que cada un descoñecía completamente a actividade dos outros ou quen participaba en cada misión.

A testemuña tamén sinalou que mantivo contacto con Silva Sande durante o secuestro, pero con ninguén máis, e que foi el quen lle entregou as cartas que escribira Cordón para que Cadra enviáseas á súa vez á familia.

FIXÉRONSE PASAR POR PROFESORES

Este tres versións distan por completo do que declarou Silva Sande, quen ratificou o que xa declarou a Policía e Garda Civil en 2008 cando se ofreceu a colaborar coa xustiza. Entón testificou que Cordón faleceu ao tentar fuxir da casa onde estaba cativo e que el mesmo enterrara o seu cadáver nunha paraxe próxima ao monte Ventoux, a 250 quilómetros de Lyon.

No xuízo deste luns, indicou que tanto Teijelo como Gómez Méndez estiveron con el na casa de Lyon onde estivo retido Cordón e que ambos alugaran a vivenda facéndose pasar por profesores e que a el lle presentaron á dona como o seu cuñado.

Segundo a súa versión, cando o empresario tratou de fuxir caeu desde o tellado da casa e o tres recollérono. "Teijelo e eu retirámonos a decidir que faciamos e expómonos deixarlle na porta dun hospital. Cando volvemos estaba xa morto e eu fíxenlle a respiración artificial", explicou.

TEIJELO "COÑECÍA A ZONA" DO ENTERRO

Sobre o enterro, Silva Sande subliñou que Teijelo "coñecía a zona" do monte Ventoux e que previamente foron xuntos a comprar un pico e unha pa e estivéronse "turnando" para escavar a fosa, momento en que lles viron dúas persoas que paseaban por alí.

Tamén explicou que na organización "non se fiaban" de Teijelo e que se expuxeron mover o corpo de sitio, razón pola cal volveu á zona, esta vez acompañado por María Victoria Gómez Méndez, aínda que non conseguiu lembrar o sitio exacto e non atoparon a fosa.

Segundo Silva Sande, Teijelo foi un dos membros do GRAPO que, despois da morte do empresario, díxolle que había que "calar e cobrar", pero admitiu que nin el nin Gómez Méndez estiveron presentes na preparación do cobro nin na entrega do diñeiro.

O xuízo polo secuestro de Cordón contra Teijelo e Gómez Méndez, para quen a Fiscalía pide 37 anos de prisión a cada un polos delitos de detención ilegal, homicidio e estafa agravada, continuará este martes coas declaracións de máis testemuñas.