Vigo e Nigrán acollerán dende este luns un campamento infantil con actividades de robótica, programación e electrónica

Camp Tecnolóxico desenvolverá durante estas semanas de vacacións de Nadal "un innovador campamento infantil e xuvenil" en Vigo e Nigrán, polo que os nenos de entre 7 e 12 anos entrarán en contacto coa robótica educativa, a programación e a electrónica.

As actividades, que buscan fomentar a creatividade, a interacción e o traballo en equipo, inclúen a programación de videoxogos, o control de robots e a toma de contacto con diferentes tecnoloxías de electrónica.

Estas xornadas desenvolveranse en horario de 9,00 a 14,00 horas entre este luns 26 e este venres 30 de decembro, así como do 2 ao 5 de xaneiro; e os participantes poderán elixir entre tres situacións: O Parque Empresarial Porto do Molle, en Nigrán; a sede de AJE en Vigo; e o Coworking Vigo.

O Camp Tecnolóxico é un proxecto educativo "pioneiro a nivel internacional" que foi implantado en diferentes colexios galegos e a finalidade da cal é "desenvolver e potenciar o interese de forma lúdica de nenos e adolescentes pola ciencia, a tecnoloxía, a enxeñaría e as matemáticas co obxectivo de mellorar as súas habilidades nestas áreas".