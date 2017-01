O Festival PortAmérica múdase a Caldas (Pontevedra) en 2017, con Xoel López, Iván Ferreiro e Kase O en cartel

O Festival PortAmérica, que entre os próximos días 13 e 15 de xullo celebrará a súa sexta edición, cambiou o seu emprazamento habitual en Nigrán (Pontevedra) pola localidade de Caldas de Reis, o que responde a unha decisión "operativa".

Así o comunicou a Europa Press o responsable da empresa organizadora, Esmerarte Industrias Creativas, Kim Martínez, que aclarou que detrás desta decisión "non hai ningún problema": "Había que facer un cambio por que é un cambio de ciclo", explicou.

Desta forma, o festival enmárcase este ano no Festival Cultura Quente, que se celebra do 1 ao 16 de xullo no municipio pontevedrés, e concretamente será a Carballeira de Caldas a que acollerá os dous escenarios, o mercadillo e o 'Showrocking' habituais.

En relación a iso, o evento, que este ano recupera o tres días de duración tradicionais -en 2016 concentrou as actuacións en dous días-, volverá contar coa gastronomía como outra dos seus "grandes protagonistas", con "un nutrido grupo de chefs" Estrelas Michelín e Soles Repsol comisionados por Pepe Solla.

Este xoves tamén se deron a coñecer os primeiros artistas confirmados: Xoel López, Porter, Iván Ferreiro, Illya Kuryaki & the Valderramas, Kase O, Niños Mutantes, Os Amigos Invisibles, Depedro, Novedades Carminha, Triángulo de Amor Bizarro, Siddhartha, Carlos Sadness, BNegão & Seletores de Frequência, Montefusco, Indios, Ángel Stanich, Orkesta Mendoza, Mateo Kingman e Rufus T. Firefly.

As primeiras entradas sairán á venda ás 10,00 horas do próximo martes, día 24, cun prezo de lanzamento para os abonos de 35 euros, máis gastos de distribución.

O número de entradas a este prezo é limitada, e unha vez que se esgoten, incrementarase o prezo por tramos.

ACAMPADA E TRANSPORTE

Os asistentes a PortAmérica seguirán podendo instalar as súas tendas de campaña, así como furgonetas ou caravanas, nun espazo acondicionado para ese efecto, o que terá un custo de tres euros -a recadación doarase integramente a unha campaña de acción social-. Así mesmo, trabállase para habilitar dispositivos especiais de transporte.

Finalmente, os organizadores, que subliñaron que o festival aumenta os seus visitantes cada ano, puxo en valor que o evento xera 500 postos de traballo directos e indirectos, e supón unha ocupación hostaleira do 100 por cen na zona, xerando un impacto económico de ao redor de oito millóns de euros.